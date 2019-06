Brits rapport beschuldigt Oxfam van mismanagement bij afhandelen beschuldigingen seksueel misbruik KVDS

11 juni 2019

18u56

Bron: Belga 0 Een rapport van de Britse 'Charity Commission' - de waakhond voor niet-gouvernementele organisaties - beschuldigt Oxfam van mismanagement in de manier waarop het beschuldigingen rond seksueel misbruik door een deel van haar personeelsleden afhandelde. Aan het rapport werd anderhalf jaar gewerkt. Onder meer de toenmalige Oxfam-directeur in Haïti, de Belg Roland van Hauwermeiren, moest opstappen door het schandaal.

Begin vorig jaar kwam de Britse afdeling van Oxfam in opspraak voor seksueel wangedrag van enkele van haar medewerkers na de verwoestende aardbeving in Haïti in 2010. Daarbij zouden jonge vrouwen zijn betaald voor seks, mogelijk zelfs minderjarigen van amper 12 of 13 jaar. Ook in Tsjaad zouden Oxfam-medewerkers, onder wie Van Hauwermeiren, vrouwen hebben betaald voor seks. Oxfam kwam onder vuur te liggen omdat het op de hoogte was van wat zich daar afspeelde, maar deze medewerkers toch een waardige exit gunde.

Eigen onderzoek

"Wat verkeerd liep in Haïti was geen geïsoleerd geval", zegt Helen Stephenson van de Charity Commission. "Uit ons onderzoek blijkt dat, over een periode van jaren, de interne cultuur bij Oxfam dit laakbare gedrag toeliet. Op bepaalde momenten werden de waarden waar de ngo voor staat, vergeten."





Oxfam startte in 2011 een eigen onderzoek, maar dat maakte geen melding van seksuele uitbuiting. De Charity Commission wijst erop dat de ngo niet luisterde naar waarschuwingen, zelfs niet van haar eigen personeel.

De Britse tak van Oxfam aanvaardt de uitkomst van het rapport en zegt de aanbevelingen te zullen volgen. De Britse verantwoordelijke Caroline Thomson noemt de bevindingen "beschamend" en geeft toe dat de organisatie meer had moeten doen om uit te zoeken wat zich precies in Haïti afspeelde. "De beslissing om Van Hauwermeiren ontslag te laten nemen zonder verder onderzoek naar zijn gedrag, zou onder het huidige beleid niet meer toegelaten worden", verklaarde ze aan de BBC.

Toekomstige relatie

Morgen verschijnt het rapport van de onafhankelijke commissie die de internationale koepel van Oxfam heeft aangesteld. Door het schandaal zag Oxfam veel donoren afhaken en kreeg het ook geen geld meer van de Britse overheid. Het Britse departement voor internationale ontwikkeling zal "binnenkort" beslissen over de toekomstige relatie met Oxfam, bericht de Britse openbare omroep BBC.