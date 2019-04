Brits parlement zoekt vandaag nog maar eens weg uit brexit-impasse DEURENKOMEDIE, MAAR WAAR IS DEUR NAAR BUITEN? Luc Beernaert

01 april 2019

05u00 5 Nadat premier May vrijdag voor de derde keer een nederlaag leed met haar brexitdeal, gaat het Britse Lagerhuis vandaag op zoek naar alternatieven. Intussen klinkt de roep om Mays aftreden steeds luider, maar mogelijk kondigt ze zelf vervroegde verkiezingen aan. Of hoe de brexit intussen een echte deurenkomedie is geworden - waarin de Britten de deur naar buiten maar niet kunnen vinden.

De deur naar een snelle en ordentelijke scheiding van de Europese Unie is voorgoed dichtgeslagen. Bijna twee jaar heeft premier Theresa May onderhandeld om via een uittredingsovereenkomst de EU te verlaten, maar vrijdag faalde ze in haar ultieme poging. Hoe ze ook had gesmeekt om bij een derde stemming een meerderheid te bereiken - en zelfs haar eigen job mee op tafel legde - toch kreeg ze niet genoeg parlementsleden aan haar zijde.

Daardoor is de kans groter geworden dat het Verenigd Koninkrijk op 12 april zonder akkoord uit de EU stapt. Dat zal, volgens een diep teleurgestelde May, "zware gevolgen" hebben. De premier zei ook dat "het Lagerhuis bijna zijn grens heeft bereikt", een opmerking die sommigen opvatten als de aankondiging van vervroegde verkiezingen. May zou overwegen om een stembusgang uit te schrijven, in - alweer - een ultieme poging uit de impasse te geraken. Dat idee valt evenwel niet in goede aarde bij de rest van haar Conservatieve Partij. Maar intussen dreigen bij een zachte brexit ministers van haar regering op te stappen, en vertrekken er bij een harde brexit dan weer anderen. Zaterdag oordeelde de conservatieve krant 'The Daily Telegraph' nog in haar editoriaal dat May moet aftreden "in het belang van de brexit, haar partij en de democratie".

Vierde keer, goede keer?

Meteen na de derde afwijzing van Mays deal in het Lagerhuis kondigde EU-president Donald Tusk aan dat er op 10 april een extra Europese top komt. Tegen dan moet het Britse parlement weten wat het wil: een ander soort akkoord met Europa, of een snelle scheiding zonder akkoord maar met harde grenzen. "Een no-deal-scenario is nu waarschijnlijk", zo liet de Europese Commissie weten. Dus gaan de 650 leden van het Lagerhuis vandaag op zoek naar alternatieven waar een meerderheid voor gevonden kan worden. Er circuleren voorstellen waarin de populairste opties werden samengevoegd. Zo zouden de parlementsleden kunnen stemmen voor een douane-unie, gekoppeld aan een tweede referendum. En mogelijk legt May haar brexitdeal nog een vierde keer op tafel. De Britten zelf hebben ook genoeg van de impasse. Een petitie die de regering aanspoort om artikel 50 - waarmee de brexit werd ingezet - in te trekken en dus in de EU te blijven, heeft inmiddels 6 miljoen handtekeningen. Nooit eerder haalde een petitie voor de regering er zoveel. Vandaag debatteert het parlement er ook over.