Brits parlement wringt premier May stilaan de nek om: opnieuw nederlaag bij begin brexitdebat

09 januari 2019

16u08

Bron: Belga, The Guardian 1 De Britse regering heeft voor de tweede dag op rij een technische stemming over de brexit verloren in het Lagerhuis. De parlementsleden verplichtten de regering van premier Theresa May volgende week binnen amper drie dagen met een nieuw plan te komen als Mays brexitvoorstel weggestemd zou worden. De parlementsleden trekken de zeggenschap over de brexit daarmee steeds meer naar zich toe.

Volgende week dinsdag wordt er in het Britse parlement gestemd over het akkoord dat premier May eind 2018 met de Europese Unie bereikte. Maar verwacht wordt dat May geen meerderheid zal vinden in het Lagerhuis. Zowel de oppositie als een significant deel van haar eigen Conservatieve fractie zijn tegen het akkoord.

Die oppositie en een deel van de Conservatieven steunden vandaag alvast een amendement dat May verplicht volgende week binnen de drie dagen met een alternatief brexitplan te komen als het akkoord wordt weggestemd. Bovendien zullen parlementsleden dat nieuwe plan dan meteen kunnen amenderen.



Normaal gezien had de regering-May daarna 21 dagen om terug te keren naar het parlement met een nieuw plan. Maar zo lang willen de parlementsleden dus niet wachten: het amendement op een ordemotie – wat op zich al vrij uitzonderlijk is – die de termijn terugbrengt naar drie dagen, werd goedgekeurd door 308 parlementsleden. 297 anderen stemden tegen. Officieel wil het parlement daarmee de kans een brexit zonder akkoord beperken. “Het doel is om te vermijden dat de regering buiten tijd gaat richting een ‘no deal’. Als en wanneer het plan van de premier dinsdag wordt weggestemd, dan kunnen we niet wachten tot 12 februari voor de volgende stemming. De situatie is nu te dringend”, viel te horen in parlementaire kringen.

Motie van wantrouwen?

Gisteren leed May al een eerste nederlaag doordat het parlement meer obstakels opwierp voor een no-dealscenario. Op die manier lijkt het Britse parlement steeds meer macht naar zich toe te trekken in het brexitdossier. Nog de hele week debatteren de leden van het Lagerhuis over de brexit.

Bovendien is het niet zozeer oppositiepartij Labour die May hier de das om doet. Het grootste deel van de oppositie zou eerder broeden op een motie van wantrouwen wanneer de premier dinsdag de stemming verliest, om dan naar vervroegde verkiezingen te kunnen gaan. Het amendement werd ingediend door een parlementslid van de Conservatieve partij van May, Dominic Grieve, en werd gesteund door een hele resem Conservatieve ex-ministers en -staatssecretarissen.

De Britten verlaten de Europese Unie op 29 maart, met of zonder akkoord, herhaalde May al meermaals. De kans dat het voorliggende brexitakkoord het niet haalt, lijkt steeds groter te worden. In december werd de stemming al een keer uitgesteld toen duidelijk werd dat een meerderheid tegen was. Eerder vandaag slaagde May er ook al niet in haar Noord-Ierse gedoogpartner DUP te overtuigen.

