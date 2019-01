Brits parlement torpedeert deadline voor May SPS

29 januari 2019

21u34

Bron: ANP 0 Het Britse parlement heeft een voorstel afgekeurd dat had kunnen leiden tot uitstel van de brexit. Het amendement van oppositielid Yvette Cooper was bedoeld om een no-dealbrexit te voorkomen. Het kreeg ook steun vanuit de conservatieve partij van premier Theresa May.

Het voorstel had uiteindelijk een brexit-deadline voor de regering tot gevolg gehad kunnen hebben. Die zou dan tot 26 februari de tijd hebben gekregen om alsnog een deal goedgekeurd te krijgen. Als dat niet was gelukt, had het parlement mogen stemmen over het uitstellen van de brexit.

De Britse Tweede Kamer, het House of Commons, stemde uiteindelijk met 321 tegen 298 stemmen tegen het voorstel. Premier May maakte eerder wel afspraken met Brussel, maar die sneuvelden vervolgens in het Britse parlement. Dat is verdeeld over hoe het nu verder moet. Ondertussen komt de dag waarop de Britten uit de EU stappen, 29 maart, steeds dichterbij.

Eerder werd ook al het amendement van Labour-leider Jeremy Corbyn weggestemd. Die pleitte ervoor een douane-unie te vormen met de Europese Unie en legde ook de optie van een tweede brexit-referendum op tafel. Het amendement kreeg de goedkeuring van 296 parlementsleden, maar 327 anderen (de hele Conservatieve partij en de Noord-Ierse DUP) stemden tegen.