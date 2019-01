Brits parlement stuurt May terug naar Brussel om te heronderhandelen met EU over Ierse grens SPS HA

29 januari 2019

21u34

Bron: DM, Belga, The Guardian, Politico 2 In het Britse Lagerhuis is de stemming over de verschillende amendementen op de brexitdeal afgelopen. Een voorstel om de deal met de EU aan te passen, is goedgekeurd. Het parlement sprak zich uit tegen een no deal en wil de brexitdatum niet uitstellen. Op veel toegevingen vanuit Europa moet evenwel niet worden gerekend: het akkoord met de Europese Unie kan niet heronderhandeld worden, zegt Europees president Donald Tusk. Europa zou wel bereid zijn een verzoek tot uitstel van de brexit op 29 maart te overwegen.

De eerste vijf amendementen werden meteen weggestemd. Opvallend: daarbij ook het voorstel om de uiterste brexitdatum van 29 maart uit te stellen. Dat voorstel kwam van Labour-parlementslid Yvette Cooper. De tekst vroeg de regering de brexit wettelijk uit te stellen tot eind dit jaar als er voor 26 februari geen akkoord gestemd wordt in het Lagerhuis, en daarvoor ook te gaan onderhandelen in Brussel. Na het wegstemmen van dit amendement nam het Britse pond een stevige duik.



Het zesde amendement werd wel goedgekeurd met 318 tegen 310 stemmen. Dat voorstel, van het ervaren Conservatieve parlementslid Caroline Spelman, wil uitsluiten dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat zonder akkoord of raamwerk voor verdere samenwerking. Dit is evenwel een advies en is niet bindend of wetgevend.

Backstop

Het was vooral wachten op het zevende en laatste amendement van de Conservatieve backbencher sir Graham Brady. Daarin stelde hij voor om de backstop te vervangen door ‘alternatieve regelingen’. Brady’s voorstel werd met 317 tegen 301 stemmen goedgekeurd. Maar hoe die alternatieven er dan uitzien, is niet duidelijk.



De backstop is de garantieregeling die ervoor moet zorgen dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland sowieso openblijft na de brexit. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk deel blijft uitmaken van een douane-unie met de EU tot een andere manier is gevonden om de grens open te houden.

Bedoeling is dus om premier May met een duidelijk mandaat richting Brussel te sturen, om daar een en ander los te weken. Waarnemers verwachten alvast dat het Brady-amendement het haalt. De tekst heeft de steun van de regering, de harde brexiteers binnen de Conservatieve partij en de Noord-Ierse unionisten van DUP.

“Geen heronderhandeling”

Maar dat ziet Europa niet zitten. “Het terugtrekkingsakkoord is en blijft de beste en enige manier om een geordend vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te verzekeren. De backstop is deel van het terugtrekkingsakkoord, en het terugtrekkingsakkoord staat niet open voor heronderhandelingen”, zo stelt Tusk in een mededeling.

Tusk wijst er verder op dat de Europese leiders bereid zijn om een Brits verzoek tot uitstel van de brexit te overwegen. Ze zouden daarbij wel rekening moeten houden met de redenen en de duur van het eventuele uitstel, alsook met het goede functioneren van de instellingen. Daarmee verwijst de Europese president naar de complicaties die een uitstel zou kunnen hebben op de Europese verkiezingen van eind mei en het aantreden van het nieuwe Europees Parlement begin juli.

De Europese Unie gaat intussen gewoon door met haar eigen ratificatieproces van het echtscheidingsakkoord. Ze blijft zich intussen ook voorbereiden op alle mogelijke scenario’s, inclusief een ongeordend vertrek zonder akkoord op 29 maart.