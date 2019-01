Brits parlement stemt vandaag over Mays brexitdeal: “Geen deal, geen brexit” IB

15 januari 2019

01u30

Bron: ANP 0 Het Britse parlement (650 zetels) stemt naar verwachting vanavond over de deal die premier Theresa May met de EU heeft gesloten over het vertrek van het koninkrijk uit de Europese Unie.

Volgens Britse media maakt haar brexitdeal geen schijn van kans, omdat een grote meerderheid van het Lagerhuis zich om verschillende redenen tegen het akkoord keert. Behalve vrijwel heel de oppositie stemmen mogelijk ook honderd van de 317 parlementsleden van Mays Conservatieve Partij tegen de deal.

May hoopt toch dat ze dankzij de angst voor een brexit zonder afspraken met Brussel, de no-dealbrexit, de parlementariërs op het nippertje achter haar plan krijgt. Een no-dealbrexit zou eind maart een enorme economische klap voor de Britten betekenen en ook Europa beschadigen.

Regering in gevaar

Bij een afwijzing van Mays overeenkomst komt haar regering in gevaar. Een grote afgang zou haar tot aftreden kunnen dwingen of de regering zou vallen door een motie van wantrouwen. May heeft volgens het parlement vanaf morgen drie werkdagen de tijd om met een ander plan te komen als haar voorstellen vanavond in het Lagerhuis sneuvelen.

Onder de opties zijn uitstel van de brexit, verkiezingen, nog een referendum over het EU-lidmaatschap of gewoon lid blijven.