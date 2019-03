Brits parlement stemt over deze acht alternatieve brexitscenario’s



27 maart 2019

18u03

Bron: Sky News, VRT, ANP 0 Een vrij uitzonderlijke gebeurtenis in het Britse parlement vandaag: het parlement nam de regie over het regeringsbeleid even zelf in handen. Uit 16 ingediende amendementen maakte parlementsvoorzitter John Bercow een selectie van 8 brexitvoorstellen, waarover vanavond wordt gestemd. De uitkomst van die ‘indicatieve’ stemming is niet bindend, maar wel interessant en mogelijk richtinggevend voor het verdere verloop van de brexitsaga. Er kan namelijk uit blijken welke alternatieve plannen misschien wél een kans maken in het Lagerhuis, nadat de deal van premier Theresa May tot dusver twee keer werd afgewezen.

De Britse parlementariërs stemmen vanavond om 8 uur Belgische tijd over de serie alternatieve brexit-scenario’s. De geselecteerde plannen lopen uiteen van een brexit zonder deal tot veel nauwere banden met de EU dan de regering wil:

1. No deal-brexit: het gevreesde scenario. Londen stapt uit de EU zonder deal.

2. Common Market 2.0: het Verenigd Koninkrijk zou een gelijkaardige status als Noorwegen krijgen. De Britten sluiten zich terug aan bij de Europese Vrijhandelszone en stappen in de Europese Economische Zone. Het Europees hof van Justitie houdt de bevoegdheid over het handelsbeleid.

3. Optie drie is gelijkaardig, met dat verschil dat de Britse rechtbanken beslissen over betwistingen.

4. Douaneunie: het Verenigd Koninkrijk stapt uit de EU, maar vormt een douaneunie met de Unie.

5. Een alternatief plan van Labourleider Jeremy Corbyn gaat iets verder dan de douaneunie.

Brexit stoppen

6. Weg met de brexit: deze optie is een noodoplossing om een harde brexit te vermijden. Als het parlement geen akkoord bereikt over de deal met Europa, moet het Lagerhuis stemmen over een “No deal”. Als dat verworpen wordt, wordt artikel 50 ingetrokken en is de brexit van tafel.

7. Er komt een tweede referendum over de brexit, die verder gaat dan ‘blijven of weggaan?’. Ook over de concrete uitwerking van de exit en enige brexitdeal kan het publiek zich uitspreken.

8. Speciale maatregelen bij een no deal-brexit: als er toch een brexit is zonder deal moeten er specifieke maatregelen worden getroffen.

Niet stemmen over zelfde deal

Intussen blijft premier Theresa May vasthouden aan de deal die zij sloot met de EU. Parlementsvoorzitter Bercow zei in dat verband vanmiddag dat hij heeft begrepen dat de regering de deal “op donderdag of vrijdag misschien toch weer aan het parlement wil voorleggen”. Hij waarschuwde “om misverstanden te voorkomen” dat zijn eerdere uitspraak “nog steeds van kracht” is: de Britse regering mag de brexitdeal van May niet zomaar weer in stemming brengen.

Het Lagerhuis heeft de deal van May al twee keer afgewezen. Bercow torpedeerde eerder deze maand een derde stemming. Hij deed dat omdat het akkoord niets nieuws zou bevatten, en dat mag niet. De voorzitter oordeelde toen dat pas weer gestemd mag worden als de deal inhoudelijk op de schop is gegaan. Alleen de tekst aanpassen is niet voldoende.

De tijd dringt voor de Britten om een oplossing te vinden voor de impasse rond. Als het Lagerhuis alsnog de deal goedkeurt, dan volgt een ordelijke brexit op 22 mei. Wordt het terugtrekkingsakkoord voor de derde keer afgewezen, dan krijgt Londen van de EU tot 12 april de tijd om een nieuwe keuze te maken.

