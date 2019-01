Brits parlement stemt op 15 januari over brexitakkoord ttr

07 januari 2019

11u44

Bron: belga 2 Het Britse Lagerhuis spreekt zich volgende week dinsdag uit over het brexitakkoord tussen Europese en Britse onderhandelaars. Dat vernam de Britse openbare omroep BBC uit regeringskringen.

De stemming had eigenlijk in december al moeten plaatsvinden, maar de Britse premier Theresa May trok de staart toen op het allerlaatste moment in, omdat de tekst duidelijk geen meerderheid zou krijgen. Gisteren benadrukte ze al dat de stemming nu wél doorgaat zoals gepland.



Of het brexitakkoord volgende week wel een meerderheid van de 650 parlementsleden zal kunnen overtuigen, is nog maar de vraag. Inhoudelijk is sinds december niets veranderd aan de tekst, ook al omdat de Europese Unie niet bereid is tot extra toegevingen.

De Britse regering zou wel werken aan verdere "geruststellingen" voor de Ierse grenskwestie. Het gaat dan vooral over de zogenaamde 'backstop'. Dat vangnet bepaalt dat het Verenigd Koninkrijk en de EU een douane-unie zullen vormen als er na afloop van de overgangsperiode na de brexit eind 2020 geen nieuw handelsakkoord is, om een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te vermijden. Veel parlementsleden willen daar niet van weten, omdat ze vrezen dat de backstopregeling wel eens definitief zou kunnen worden.

