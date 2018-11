Brits parlement stemt op 11 december over brexit-akkoord met EU ivi

26 november 2018

18u47

Bron: Belga 1 Op dinsdag 11 december stemt het Britse Lagerhuis over het brexit-akkoord dat premier Theresa May met de Europese Unie heeft gesloten. Dat blijkt uit een brief die verspreid werd onder de parlementsleden van Mays Conservatieve Partij.

De stemming - de 'meaningful vote' - vindt plaats op het einde van een vijf dagen durend debat dat op dinsdag 4 december van start gaat. Enkel op vrijdag is er geen zitting van het Lagerhuis.



Het belang van de stemming over het brexit-akkoord is niet te onderschatten. Als premier May erin slaagt een meerderheid achter zich te scharen, dan lijkt er geen weg terug voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU op 29 maart.



Keurt het parlement het akkoord af, dan dreigt er chaos in Londen. Neemt May in dat geval ontslag? Komt er een tweede stemming over de tekst? Of misschien wel een tweede referendum? Het is op dit ogenblik koffiedik kijken wat het scenario zal zijn.