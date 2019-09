Brits parlement stemt maandag opnieuw over vervroegde verkiezingen TT

05 september 2019

14u27

Bron: Reuters, The Guardian, Sky News 2 De Britse regering zal de parlementsleden maandag opnieuw vragen of ze akkoord gaan met vervroegde verkiezingen op 15 oktober. Dat heeft Jacob Rees-Mogg, de minister verantwoordelijk voor de relaties met het parlement, aangekondigd. Hij beloofde dat de wet die een no-dealbrexit moet tegenhouden tegen dan definitief ingevoerd zal zijn.

Premier Boris Johnson leed gisteren opnieuw een verpletterende nederlaag leed in het parlement toen de oppositie hem via een wet verbood het Verenigd Koninkrijk zonder deal uit de Europese Unie halen. Het voorstel ligt momenteel in het Hogerhuis, waar het morgenavond goedgekeurd moet worden. Maandag keert het dan terug naar het Lagerhuis en moet het door de koningin bekrachtigd worden. Pas daarna is de wet definitief.

Volgens Jacob Rees-Mogg zal de regering zich niet verzetten tegen de verdere behandeling van de wet en de koninklijke goedkeuring. De afgelopen dagen werd gevreesd dat Johnson de koningin in een lastig parket zou kunnen brengen: enerzijds wordt ze geacht de wetten van het parlement goed te keuren, anderzijds moet ze ook luisteren naar wat de premier haar zegt. Maar Johnson zal de Queen dus niet aanraden de wet niet goed te keuren. Ook zal het parlement niet opgeschort worden zolang de wet niet definitief is, beloofde Rees-Mogg.

Nu wel genoeg steun?

Als de wet maandag definitief is, wil de regering meteen opnieuw een motie op tafel leggen om nieuwe verkiezingen te vragen. Die moet dan met een tweederdemeerderheid goedgekeurd worden in het parlement, wat gisterenavond niet lukte. De oppositie weigerde in te gaan op de vraag van Johnson, omdat ze er eerst heel zeker van wil zijn dat de no deal er niet komt. Johnson daarentegen zegt dat de kiezer snel een oordeel moet kunnen vellen: hem steunen en voor een EU-uitstap op 31 oktober gaan, of opnieuw extra uitstel en “gepalaver”.

Of Labour en de andere oppositiepartijen maandag wel voor vervroegde verkiezingen zullen stemmen, is echter nog niet zeker. Bij Labour gaan ook stemmen op om de verkiezingen pas na 31 oktober uit te roepen voor november. Op die manier zouden ze Johnson nog enkele weken verder laten spartelen en hem dwingen uitstel te vragen, zodat hij op die manier zijn belangrijkste verkiezingsbelofte moet breken.

Johnson zelf zweert overigens dat hij zich aan zijn belofte zal houden, en nooit om uitstel zal vragen. Doet hij dat effectief niet, dan dreigen zware juridische gevechten omdat de premier dan weigert een parlementaire beslissing uit te voeren.

Meer over Boris Johnson

politiek