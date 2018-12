Brits parlement stemt in week van 14 januari over brexitdeal LH

17 december 2018

17u25 0 Het Britse parlement zal in de week van 14 januari kunnen stemmen over het brexitakkoord dat premier Theresa May met de Europese Unie overeengekomen is. Dat heeft May vandaag bekendgemaakt tijdens een debat in het parlement. Ze herhaalde ook nog eens dat er geen tweede referendum komt.

“Veel leden van dit huis willen dat we snel een beslissing nemen”, zei May in het Lagerhuis. “Er komt een zinvol debat in de week van 7 januari en een stemming in de week nadien”, kondigde ze aan.

May verklaarde ook nog eens dat een nieuw referendum over de brexit niet aan de orde is. “Het zou voor een vertrouwensbreuk met het Britse volk zorgen en de integriteit van de politiek schade berokkenen”, legde ze uit. “Het zou aan miljoenen Britten de boodschap sturen dat onze democratie haar beloftes niet nakomt.”

Chaotische week

Het debat vond plaats na opnieuw een chaotische week in de Britse politiek. Het Lagerhuis zou eigenlijk vorige week over de deal stemmen, maar de premier koos voor uitstel omdat vrijwel zeker was dat de meerderheid tegen zou stemmen. Daardoor moest May een vertrouwensstemming binnen haar partij ondergaan. May won die stemming, maar een derde van de Tory-parlementsleden zegde wel het vertrouwen in May op. Vervolgens slaagde May er donderdag op de Europese top niet in de door haar gevraagde “juridische en politieke garanties” met betrekking tot de Ierse grens los te weken.

Geen nieuwe gesprekken met EU

May zei te begrijpen dat veel parlementsleden nog steeds problemen hebben met de in het akkoord uitgewerkte noodoplossing (‘backstop’) voor de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek. Daarom gaan volgens May de gesprekken met de EU verder, ook al kreeg ze op de top te horen dat geen enkele Europese leider “het VK in de backstop wil houden”. Opvallend genoegd ontkende de Europese Commissie eerder op de dag dat er nieuwe vergadering met de Britse regering gepland zou zijn.

Op 29 maart volgend jaar, om middernacht, zouden de Britten officieel uit de Europese Unie moeten stappen.