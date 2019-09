Brits parlement na vanavond meer dan maand dicht, haalt Johnson truc boven om geen uitstel voor brexit te moeten vragen? TT

09 september 2019

12u41

Bron: The Telegraph, Reuters, Belga 12 Brexit De Britse regering zou aan een plan werken waarbij premier Boris Johnson voldoet aan de wet die hem verplicht uitstel voor de brexit te vragen, maar tegelijkertijd ook zijn belofte nakomt om niét om uitstel te vragen. Hoe Johnson dat wil doen? Met twee verschillende brieven, aldus The Telegraph. De Britse regering bevestigt ondertussen dat het parlement vanavond wordt opgeschort tot midden oktober. Vervroegde verkiezingen voor 31 oktober zijn zo bijzonder onwaarschijnlijk.

Even situeren: de Britse premier is vorige week door de oppositie en een twintigtal rebellen uit zijn eigen partij verplicht om extra uitstel voor de brexit te vragen als hij geen akkoord met de EU kan bereiken. Johnson weigert dat en wil op 31 oktober het Verenigd Koninkrijk uit de EU loodsen, deal of niet. Hij zou nog liever “doodvallen in een greppel” dan uitstel vragen, klonk het vorige week na de stemming. Een woordvoerder van de premier bevestigde vanmiddag nogmaals dat Johnson geen uitstel zal vragen.

Afgelopen weekend circuleerde dan ook het scenario dat Johnson bereid zou zijn de wet te overtreden - en zelfs een gevangenisstraf te riskeren - om zijn belofte maar niet te moeten breken. De wet wordt trouwens zonder ongelukken vanmiddag door de Queen afgekondigd, waarna ze officieel in werking treedt.



Maar met het nieuwe plan, dat uitlekte in de brexit-gezinde krant The Telegraph, zouden Johnson en zijn naaste adviseurs willen proberen toch aan beide tegenstellingen te voldoen. Johnson zou daarbij eerst een officiële brief sturen aan Europees president Donald Tusk met de vraag om uitstel te verlenen voor de brexit, zoals dat ook in de wet is vastgesteld.

Tweede brief

Maar tegelijkertijd zou de premier dus een andere, persoonlijkere, brief willen sturen, waarin hij exact het omgekeerde vraagt: wij willen helemaal geen uitstel, daar is geen reden voor, u hoeft het ons niet te geven. Daarmee zou de premier dan zijn belofte houden. Zoals een bron in Downing Street 10 het zegt: “We willen elk uitstel saboteren. De wet is enkel van toepassing als we uitstel krijgen. Eens ze in Europa ons plan doorhebben, zullen ze ons geen uitstel geven.”

Of de truc zal werken, is een open vraag. Afgelopen weekend liet onder andere Frankrijk wel verstaan al niet echt open te staan voor nog maar eens uitstel. Mogelijk krijgt Johnson daarmee dus hulp uit het buitenland.

Tegelijkertijd zal de truc wellicht meteen voer zijn voor het Britse Hooggerechtshof. Volgens voormalig minister van Justitie David Gauke, een van de rebellen die vorige week uit de Conservatieve partij is gezet omdat hij tegen Johnson inging, zegt dat de wet die de premier verplicht uitstel te vragen, “redelijk waterdicht” is. Ook voormalig rechter aan het Hooggerechtshof Lord Sumption spreekt tegen dat Johnsons truc zou werken.

Sending two letters to the EU "carries no weight" says former justice secretary David Gauke



"The consensus view in the legal world is that it's pretty watertight," he says of the act passed by Parliament to prevent a no-deal #Brexithttps://t.co/jI6cvXd5nN pic.twitter.com/gwHUJmjJkB BBC Politics(@ BBCPolitics) link

Parlement opgeschort

Ook de Britse oppositiepartijen doen er ondertussen alles aan Johnson te bewegen uitstel te vragen. De premier zal vandaag in het parlement allicht opnieuw verkiezingen vragen, die hem geweigerd zullen worden. Johnson heeft een tweederdemeerderheid nodig en die wil de oppositie hem niet geven. Zolang er geen absolute duidelijkheid is over uitstel of niet, willen Labour en co niet meer risico nemen dan nodig is om het parlement nu al te ontbinden.

Na de stemmingen vanavond gaat ook de tijdelijke opschorting van het parlement in voege tot 14 oktober, bevestigt de Britse regering vanmiddag. Hoe de oppositiepartijen Johnson dan nog willen aanzetten uitstel te vragen, is onduidelijk. De opschorting of ‘prorogation' impliceert wel dat een volgende stemming over vervroegde verkiezingen pas half oktober kan plaatsvinden. Daarmee lijkt de deur definitief dichtgeslagen voor verkiezingen vóór 31 oktober, de dag waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zou moeten verlaten. Johnson had vorige week het parlement nog gevraagd om verkiezingen op 15 oktober mogelijk te maken.

“Overvloed aan voorstellen”

Johnson is vandaag op bezoek bij zijn Ierse collega Leo Varadkar. De twee leiders zullen het uiteraard hoofdzakelijk over de brexit hebben, en dan meer bepaald over de netelige kwestie van de ‘backstop’. Johnson wil zoals bekend af van die noodoplossing voor het Ierse grensprobleem en heeft daarvoor naar eigen zeggen een “overvloed aan voorstellen” naar Dublin meegenomen.

Voor Johnson door Varadkar ontvangen werd, gaven de twee al een korte persconferentie voor de ambtswoning van de Ierse ‘Taoiseach’. Daar zei Johnson er vertrouwen in te hebben dat hij met Ierland en de andere Europese landen tijdig een akkoord kan bereiken over het Britse vertrek uit de EU. “We moeten ervoor zorgen dat het Verenigd Koninkrijk niet opgesloten blijft in de backstop, terwijl Ierland de garanties moet krijgen die het nodig heeft”, herhaalde hij.

Het is voor Johnson “absoluut vitaal” dat de grens tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland open blijft, dat met andere woorden een harde grens vermeden wordt. Hij beloofde dan ook dat er “nooit” grenscontroles op de grens zullen zijn.

Tot nu kreeg de EU van de Britten geen realistische alternatieven voor de door Johnson verfoeide backstop te zien, zei Varadkar. De Ierse premier liet op zijn beurt weten alleen genoegen te nemen met harde garanties over de grens met Noord-Ierland. “We zullen er niet mee akkoord gaan als juridische garanties worden vervangen door beloftes.”

De Britse premier antwoordde dat hij ter zake wel degelijk over ideeën beschikt en dat hij maandag een “overvloed aan voorstellen” op zak heeft. Welke die zijn, wilde hij niet zeggen. Johnson temperde ook eventueel te hooggespannen verwachtingen. “Ik denk niet dat we hier vandaag een grote doorbraak zullen meemaken.”