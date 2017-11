Brits parlement krijgt zeg over brexitakkoord Redactie

18u59

Bron: Belga, ANP 0 REUTERS Brexitminister David Davis. Voor Groot-Brittannië in maart 2019 de Europese Unie verlaat, zal het Brits parlement kunnen stemmen over het brexitakkoord. Dat heeft de bevoegde minister, David Davis, vandaag volgens meerdere Britse media in het Lagerhuis gezegd.

Davis doet zo concessies aan onder anderen Conservatieve partijgenoten in het Lagerhuis die dreigen dwars te liggen als ze straks helemaal niks over het akkoord te zeggen krijgen.

De Britse premier Theresa May staat in de Britse Tweede Kamer al geruime tijd onder druk om in ieder geval "een zinvolle stemming" te houden over wat uiteindelijk allemaal met Brussel zal zijn afgesproken. Davis beloofde vandaag daarom aan de parlementariërs "dat er alleen een akkoord met de EU komt als het parlement daarmee instemt".

Inspraak

De inhoud van de deal zal in een wet worden opgenomen die de regering zal indienen. Het document zal bijvoorbeeld de financiële verplichtingen van Londen aan de EU, de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië en details over een mogelijke overgangsfase oplijsten.

De parlementsleden zullen het wetsontwerp kunnen amenderen. Indien het parlement de wet afschiet, zal Groot-Brittannië de Europese Unie zonder akkoord verlaten, zei Davis.