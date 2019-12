Brits parlement keurt deal van premier Boris Johnson goed: weg naar brexit op 31 januari ligt nu volledig open Redactie

20 december 2019

15u38

Bron: De Morgen 20 Het nieuw verkozen Britse parlement heeft zich uitgesproken over het brexitvoorstel dat premier Boris Johnson onderhandelde met de Europese Unie, met 358 stemmen voor tegen 234 tegenstemmen. Daarmee stappen de Britten op 31 januari uit de Europese Unie.

Met een meerderheid van 80 zetels lijkt het goedkeuren van de brexitdeal louter een formaliteit te worden. Een historisch moment want daarmee stappen de Britten vanaf 31 januari definitief uit de Europese Unie.

Johnson kreeg de brexitwet eerder al eens door het House of Commons. Vlak nadat hij zijn akkoord met de Europese Unie beet had in oktober zette het Lagerhuis het licht principieel al op groen. Alleen kreeg de premier geen meerderheid voor een spoedbehandeling van de wet, wat nodig was om de brexit nog tegen 31 oktober gedaan te krijgen. Hij moest opnieuw uitstel gaan vragen in Brussel — tot 31 januari dit keer — en duwde daarna vervroegde verkiezingen door. Die mondden uit in een grote overwinning voor de Tories.

Wanneer de brexitwet goedgekeurd is, gaat de tekst naar de betrokken Commissies en kan het Lagerhuis in kerstreces. Vanaf 6 januari keren de parlementsleden terug naar Westminster en kan de WAB - Withdrawal Agreement Bill - ook door het Hogerhuis gedebatteerd en gestemd worden. De regering wil alles rond hebben tegen maandag 27 januari. Op 31 januari stappen de Britten uit de EU.