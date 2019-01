Brits parlement geeft May nieuw mandaat om met EU over brexit te onderhandelen SPS HA

29 januari 2019

21u34

Bron: DM, Belga, The Guardian, Politico 0 In het Britse Lagerhuis is de stemming over de verschillende amendementen op de brexitdeal afgelopen. Een voorstel om de deal met de EU aan te passen, is goedgekeurd. Het parlement sprak zich uit tegen een no deal en wil de brexitdatum niet uitstellen. Op veel toegevingen vanuit Europa moet evenwel niet worden gerekend: Frans president Macron is niet van plan om opnieuw te onderhandelen.

De eerste vijf amendementen werden meteen weggestemd. Opvallend: daarbij ook het voorstel om de uiterste brexitdatum van 29 maart uit te stellen. Dat voorstel kwam van Labour-parlementslid Yvette Cooper. De tekst vroeg de regering de brexit wettelijk uit te stellen tot eind dit jaar als er voor 26 februari geen akkoord gestemd wordt in het Lagerhuis, en daarvoor ook te gaan onderhandelen in Brussel. Na het wegstemmen van dit amendement heeft de Britse pond een stevige duik genomen.



Het zesde amendement werd wel goedgekeurd met 318 tegen 310 stemmen. Dat voorstel, van het ervaren Conservatieve parlementslid Caroline Spelman, wil uitsluiten dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat zonder akkoord of raamwerk voor verdere samenwerking. Dit is evenwel een advies en is niet bindend of wetgevend.

Backstop

Het was echter vooral wachten op het zevende en laatste amendement van de Conservatieve backbencher sir Graham Brady. Daarin stelde hij voor om de backstop – het vangnet dat een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet vermijden als er na de overgangsperiode geen nieuw handelsakkoord is – te vervangen door ‘alternatieve regelingen’. Hoe die alternatieven er dan uitzien, is niet duidelijk.



Het voorstel van Brady werd met 317 tegen 301 stemmen goedgekeurd. Bedoeling is om de premier met een duidelijk mandaat richting Brussel te sturen, om daar een en ander los te weken. Waarnemers verwachten alvast dat het Brady-amendement het haalt. De tekst heeft de steun van de regering, de harde brexiteers binnen de Conservatieve partij en de Noord-Ierse unionisten van DUP.

De Europese leiders hebben evenwel altijd gezegd dat het echtscheidingsakkoord niet opnieuw onderhandeld kan worden.

Reactie Macron

De Franse president Emmanuel Macron zette nog voor de stemmingen de puntjes op de i: “Over het akkoord dat de EU en de regering van Theresa May eerder sloten valt niet meer te onderhandelen. Het is het best mogelijke akkoord, te nemen of te laten.” Daarmee sluit Macron een harde brexit niet uit. “Dat is een situatie die niemand wil, maar waarop we ons wel moeten voorbereiden.”