Brits parlement eist recht op om te stemmen over brexit-alternatieven IB

25 maart 2019

23u31

Bron: ANP, Belga, The Guardian, BBC 0 Het Britse parlement heeft deze avond een amendement goedgekeurd dat de volksvertegenwoordigers vrije baan geeft om deze week te stemmen over alternatieven voor de brexit-deal die premier Theresa May met de Europese Unie heeft gesloten. Met 329 tegen 302 stemmen werd het zogenaamde Letwin-amendement aangenomen dat is bedoeld om voor een dag de parlementaire agenda te kapen.

De stemming voor het amendement werd geïnitieerd door Oliver Letwin, een tory uit May’s Conservative Party, in samenwerking met Dominic Grieve (Conservative Party) en Hilary Benn van Labour en kwam vlak nadat May toegaf dat de deal die ze met de EU bereikt heeft na twee jaar onderhandelen nog steeds niet voldoende steun had in het parlement. Parlementariërs hebben tot dusver twee keer tegen de brexitdeal van premier Theresa May gestemd.

Met 329 tegen 302 stemmen stemden de parlementsleden in met het Letwin-amendement. Dat amendement heeft tot gevolg dat de parlementsleden woensdag de controle over de parlementaire agenda overnemen van de regering en een aantal indicatieve stemmingen kunnen organiseren over een aantal opties: een nieuw referendum, alsnog bij de EU blijven, in de Europese eenheidsmarkt blijven etc. Uit de debatten moet blijken welke uitkomsten op de meeste steun kunnen rekenen.

De uitzonderlijke procedure laat zien in welke mate Theresa May de controle verloren heeft en hoe feitelijk haar autoriteit ondermijnd wordt. Ondanks dat gaf de premier voorafgaande aan de stemming aan dat de regering “niet gebonden zou zijn aan de resultaten” van de stemming.

De premier waarschuwde bovendien dat het hele proces tot een uitkomst zou kunnen leiden waar de EU het zelf niet mee eens zou zijn. “Geen enkele regering kan een blanco cheque geven om akkoord te gaan met een uitkomst, zonder dat ze weten wat die zal zijn. Dus ik kan niet beloven dat de regering de uitkomst van de stemming in dit huis kan respecteren", klonk het.

Ministers nemen ontslag om amendement te steunen

Van die waarschuwing trokken de parlementsleden zich blijkens de stemming niets aan. Volgens de BBC en The Guardian zouden zelfs ook een aantal van Mays eigen regeringsleden ontslag hebben genomen om het amendement te steunen, onder wie Buitenlandminister Alistair Burt en minister voor Volksgezondheid Steve Brine.

May blijft zelf intussen zoeken naar voldoende stemmen om haar akkoord over de boedelscheiding met de EU alsnog te laten goedkeuren in het parlement. Wordt de deal alsnog goedgekeurd, dan verlaten de Britten de Europese Unie op 22 mei. Indien de deal deze week niet wordt goedgekeurd, dan moeten de Britten voor 12 april beslissen of ze al dan niet voor een langer uitstel kiezen en dus meedoen aan de Europese verkiezingen van eind mei. Doen ze dat niet, dan is een harde brexit zonder akkoord of overgangsperiode op 12 april een feit.