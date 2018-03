Brits parlement deels afgesloten na vondst "verdachte substantie" HA

12 maart 2018

16u15

Bron: Reuters, AD 1 De Engelse politie doet onderzoek naar "een verdachte substantie" bij het Britse parlement in Londen. Delen van de omgeving en het gebouw zijn afgezet, maar tot een evacuatie van Westminster Palace is het nog niet gekomen. Wel zijn twee mensen naar een ziekenhuis gebracht.

"De politie doet nu onderzoek. Van een evacuatie is geen sprake. Een deel van het terrein is wel afgesloten", verklaarde een woordvoerder van het parlement aan persbureau Reuters. Volgens Britse media werd de substantie gevonden in een pakket dat door medewerkers van een parlementslid werd aangenomen in het gebouw. Bij Westminster Palace, waar het Lagerhuis en Hogerhuis zijn ondergebracht, staan verschillende ambulances en politiewagens. Twee mensen, een man en een vrouw, zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

