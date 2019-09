Brits parlement blokkeert Boris Johnson opnieuw en gunt hem (voorlopig) geen vervroegde verkiezingen TT

04 september 2019

18u13 12 Het Britse parlement heeft de vraag van premier Boris Johnson om vervroegde verkiezingen te organiseren op 15 oktober, verworpen. De oppositiepartijen vertrouwen Johnson niet en vrezen dat hij op die manier toch een no deal-brexit op 31 oktober wil doordrukken. Pas als de wet die dat onmogelijk moet maken volledig is ge ïmplementeerd, zien ze vervroegde verkiezingen zitten.

Na een verpletterende nederlaag gisteren in het Britse parlement, was het vandaag opnieuw spitsroeden lopen voor Boris Johnson. Het parlement keurde vanavond een wet goed die het onmogelijk moet maken dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober zonder akkoord uit de Europese Unie knikkert. De nieuwe brexitdatum zou dan ten laatste 31 januari 2020 zijn.

Na een avond besprekingen via spoedprocedures, werd er vanavond al gestemd over de tekst, wat uitzonderlijk snel is. Daarbij kreeg Johnson opnieuw een bittere nederlaag te slikken: na verwarring rond amendementen werd de wet uiteindelijk goedgekeurd met 327 stemmen tegen 299.



Daarna werd de wet doorgestuurd naar het Hogerhuis, het House of Lords. Daar komt de regering mogelijk nog met vertragingstactieken, aangezien Lords geen beperking in spreektijd kennen en dus zo lang kunnen doorgaan als ze willen. En de tijd dringt, want het parlement wordt volgende week geschorst tot midden oktober.

Parlement weigert vervroegde verkiezingen

Johnson legde na de goedkeuring van de wet meteen een motie op tafel om vervroegde verkiezingen te organiseren op 15 oktober. Volgens Johnson zijn de brexit-onderhandelingen met de EU in de praktijk afgelopen nu de wet is goedgekeurd, aangezien die hem verplicht “zich over te geven aan de EU”. Hij heeft naar eigen zeggen geen enkele onderhandelingsmarge meer.

Johnson ziet nieuwe verkiezingen dan ook als een referendum over wie naar Brussel mag om het op te lossen: hij of Labour-leider Jeremy Corbyn. Want, zo bezwoer hij: hij zal de wet nooit uitvoeren. Als hij opnieuw premier wordt, stapt het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober gewoon toch uit de EU, “hopelijk met een betere deal”, maar desnoods zonder deal.

Maar Johnson kreeg uiteindelijk nul op het rekest. Voorwaarde voor vervroegde verkiezingen is dat twee derde van de parlementariërs akkoord zijn het parlement te ontbinden. En die meerderheid was er niet. Slechts 298 van de 650 parlementsleden stemden voor verkiezingen, 56 parlementsleden stemden tegen.

Eerst no deal-wet invoeren, dan verkiezingen

Labour, maar ook de Schotse nationalisten van SNP, vertrouwen Johnson immers niet en zeggen dat hij een val probeert te spannen: volgens de oppositie zal de premier de verkiezingen na de ontbinding van het parlement eigenhandig over de brexitdatum van 31 oktober tillen (wat hij wettelijk gezien ook mag), zodat de no deal-brexit dan al een voldongen feit is. Of zoals Corbyn het noemt: “Het vergif van een no deal.”

Labour benadrukte daarom dat de partij verkiezingen enkel goedkeurt nadat het wetsvoorstel dat een no deal-brexit verhindert, volledig is behandeld, goedgekeurd en geïmplementeerd. Op die manier willen ze Johnson vastzetten zodat hij niet meer terug kan.

Wanneer de wet geïmplementeerd zal zijn, is nog afwachten. Mogelijk komt de vraag om nieuwe verkiezingen morgen of begin volgende week opnieuw op de tafel van het parlement te liggen.

De Conservatieven verweten Labour schrik te hebben van de verkiezingen: “Twee jaar lang al vraagt Labour verkiezingen. Vandaag bieden we hen ze aan. Dit moet de eerste keer ooit in onze geschiedenis zijn dat de oppositie zijn vertrouwen bevestigt in een zittende regering”, verklaarde Johnson smalend na afloop van de stemming. “Het moet zijn dat hij denkt dat hij niet kan winnen.”

