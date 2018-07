Brits model getuigt hoe ze uit klauwen van ontvoerder ontsnapte: "Hij moest verliefd op me worden" TTR

16 juli 2018

11u09

Bron: BBC 0 De geruchtmakende ontvoeringszaak van de 20-jarige Chloe Ayling was vorige zomer dagenlang medianieuws in Britse en Italiaanse kranten. Het Britse model vertelde toen dat ze zes dagen werd vastgehouden in Milaan door de 30-jarige Lukasz Herba. Volgens een collega en vriendin Carla Belluci deed Ayling slechts een mediastunt voor de krant, maar dat werd door het model ontkend. Nu vertelt Ayling aan BBC hoe ze kon ontsnappen uit de klauwen van haar ontvoerder.

Het is intussen een jaar geleden dat Ayling door haar modellenbureau naar Milaan werd gestuurd voor een fotoshoot met de Poolse Lukasz Herba. Ze werd gedrogeerd met ketamine, waarna ze in een draagtas werd gestopt. Indien er geen losgeld van 300.000 euro werd betaald, zou de Britse als seksslavin verkocht worden op het darknet aan criminelen. “Ik twijfelde geen seconde aan wat hij zei. Hij antwoordde heel gedetailleerd op al mijn vragen”, getuigt Ayling.

Haar ontvoerder vroeg haar meermaals of hij haar mocht kussen en zou naar verluidt een relatie gewild hebben met het model. “Nadat ik twee dagen werd vastgebonden, ging ik uiteindelijk akkoord met mijn ontvoerder om bij hem in bed te slapen. We begonnen te praten en ik besefte dat hij me steeds leuker vond. Dat moest ik gebruiken in mijn voordeel”, zegt Ayling aan BBC.



“Zijn reactie toen ik zei dat alles mogelijk was in de toekomst, gaf me hoop. Hij vertelde hoe hij ernaar uitkeek en had het er voortdurend over.” (Lees verder onder de foto.)

Samen lachen

Uiteindelijk werd Ayling na zes dagen vrijgelaten door Herba, die ontdekte dat het model moeder was van een peutertje. De verkoop van jonge moeders zou tegen de regels zijn van de criminele organisatie die zich Black Death noemt. Herba bracht het model naar het Britse consulaat in Milaan, waar hij gearresteerd werd.

Volgens verschillende getuigen waren Ayling en Herba aan het lachen samen tijdens de autorit. “Het klinkt misschien vreemd, maar waarom zou ik afstandelijk doen tegen de persoon die gevoelens voor me krijgt en op het punt staat me vrij te laten? Ik moest ervoor zorgen dat hij verliefd op me werd.”

In Groot-Brittannië schuwde het Britse model de pers niet, waarop ze veel kritiek kreeg. “Ik sprak met journalisten, omdat ik hoopte dat ze zo sneller weg zouden gaan. Maar dat werkte niet”, verklaart ze. “Mensen verwachtten dat ik voortdurend zat te huilen, mezelf opsloot en alle camera’s vermeed. Ik zou dat kunnen doen, maar dat zou het niet minder pijnlijk gemaakt hebben. Door erover te praten, kon ik het een plaats geven.” (Lees verder onder de foto.)

Veroordeeld

De Poolse dertiger ontkende het verhaal van Ayling tijdens zijn proces. Hij beweerde dat de ontvoering in scène werd gezet om de modellencarrière van Ayling een boost te geven. “Ze had hulp nodig omdat ze geen geld had. Ik was verliefd op haar dus ik deed alles wat ik kon om haar te helpen”, verklaarde hij toen.

Volgens de openbare aanklager is Herba een “narcist” die het leven van het model in gevaar bracht. “Ik begrijp zijn motief nog altijd niet”, zegt de Britse. “Het lijkt alsof hij me al langer volgde. Ik denk dat ik een obsessie voor hem werd.”

Herba werd in juni 2018 veroordeeld tot een celstraf van 16 jaar en 9 maanden voor de ontvoering.