Brits minister van Buitenlandse Zaken bezoekt Saudi-Arabië: “Vrede in Jemen is vereist. Anders leveren we geen wapens meer” AW

13 november 2018

11u26

Bron: Middle East Eye 1 De Britse minister van Buitenlandse Zaken was gisteren op bezoek bij Saudische koning Salman en zijn zoon kroonprins Mohammed bin-Salman. Hunt hekelde de “nieuwste ontwikkelingen in Jemen” en de betrokkenheid van het koninkrijk bij de moord op Khashoggi.

“Ik sprak openhartig over onze zorgen, over wat er mogelijk gebeurd is in het Saudische consulaat, maar benadrukte vooral dat het belangrijk is dat zowel Saudi-Arabië als zijn aanhangers beseffen dat zoiets niet opnieuw kan gebeuren”, verklaart Jeremy Hunt na het gesprek.



Het onderzoek naar de moord op Khashoggi wordt uitgevoerd door zowel Turkse als Saudische onderzoekers. “Ze beloofden me snel vooruitgang te boeken zodat de schuldigen gestraft kunnen worden.” Hunt benadrukte daarbij dat zowel de opdrachtgevers als de uitvoerders gestraft dienen te worden. Vermoedelijk ging het immers om een team van huurmoordenaars.

Hunt reageert na het gesprek alvast positief: “Ik had de indruk dat de juridische processen inderdaad zeer binnenkort van start zullen gaan en dat we daar binnenkort iets over zullen horen,” vertelde Hunt in een interview aan Reuters.

Jemen

Daarbij speelt Saudi-Arabië ook een controversiële rol bij het conflict in Jemen. Daar woedt een gruwelijke burgeroorlog en een van de ergste humanitaire crisissen van deze tijd. Intussen steunt Saudi-Arabië de soennitische regering in Jemen wat al vele onschuldige levens eiste.



Zowel Groot-Brittannië als de VS zijn belangrijke wapenleveranciers van Saudi-Arabië. De VS annuleerden nog maar pas de brandstofvoorziening van vliegtuigen. Daarvan waren de Saudiërs niet onder de indruk. Maar ook Hunt sprak onder meer over het beëindigen van de oorlog.

Vrede of einde van de wapenleveringen

“De menselijke kosten van de oorlog in Jemen zijn te groot: met miljoenen ontheemden, honger, ziekte en jaren aan bloedvergieten is een politieke oplossing en vrede nu de enige oplossing. Anders zullen we geen wapens meer leveren”, zei Hunt voorafgaand aan zijn reis naar de Golfstaat.