Brits meisje dertien dagen vermist, familie vreest het ergste nu politie lichaam gevonden heeft SVM

22 mei 2020

11u14

Bron: Daily Mail 2 In de zoektocht naar een vermist Brits meisje (16) heeft de politie in een bosrijk gebied een lichaam gevonden. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of het werkelijk om Louise Smith gaat. Haar familie werd op de hoogte gebracht van de ontdekking en krijgt psychologische ondersteuning. Het gevonden slachtoffer is in verdachte omstandigheden om het leven gekomen.

Smith verdween dertien dagen geleden in Hamant. Tegen haar familie had ze gezegd dat ze even een vriendin ging bezoeken. Binnen een uurtje zou ze terug zijn, want haar vriend zou het weekend met haar komen doorbrengen. De politie gaf beelden vrij van een bewakingscamera die haar de dag ervoor filmde in een Tesco-winkel.

Een man en een vrouw werden vorige vrijdag gearresteerd op verdenking van kidnapping, maar zijn intussen weer vrijgelaten op borg. Het laatste gsm-spoor leidde naar een skatepark, twee uur later zou haar telefoon uitgeschakeld worden. Heel wat vrijwilligers zochten de voorbije dagen naar Smith, de angst slaat hen nu om het hart.

“We beseffen dat deze vreselijke vondst voor een schokgolf zorgt in onze gemeenschap”, stelt politiechef Scott Mackechnie. “We werken de klok rond om te achterhalen wat hier gebeurd is.”