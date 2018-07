Brits meisje (19) sterft aan anorexia nadat ze van niemand medische hulp krijgt. En volgens haar vader zou ze niet enige zijn KVDS

Bron: BBC, The Sun

"Een tragedie die perfect vermeden had kunnen worden": zo wordt de dood van de Britse Averil Hart (19) genoemd. Het meisje uit Newton stierf in december 2012 aan anorexia na een hele reeks fouten in de hulpverlening. Ze woog nog amper 29,9 kilogram. Haar vader bewoog hemel en aarde om uit te spitten wat er precies was misgegaan. En zegt nu dat er nog meer slachtoffers kunnen zijn.

Averil begon met haar gezondheid te sukkelen nadat ze haar toelatingsexamen had afgelegd voor de universiteit. Ze werd 10 maanden opgenomen in Addenbrooke’s Hospital in Cambridge en daarna ontslagen om aan een opleiding creatief schrijven te beginnen aan de universiteit van East Anglia in Norwich. In december 2012 werd ze in haar kamer op de universiteit gevonden, in elkaar gezakt. Ze was de 3 voorgaande maanden een derde van haar lichaamsgewicht verloren. Maar niemand van het medisch personeel had de moeite genomen om haar gewicht of mentale toestand te volgen.

Eetstoornissen

Ze werd naar het Norfolk and Norwich Hospital gevoerd, maar zag daar 3 dagen lang geen enkele specialist die zich bezig hield met eetstoornissen. Intussen ging haar gezondheid verder achteruit. Toen het personeel eindelijk doorkreeg dat het ernstig was, werd ze naar Addenbrooke’s gebracht, waar ze nog eens 5 uur aan haar lot werd overgelaten. Haar toestand was inmiddels kritiek en 3 dagen later stierf ze aan zware hersenbeschadiging.





Er volgde een onderzoek en een vernietigend rapport van de Parliamentary and Health Service Ombudsman. Die behandelt klachten rond overheidsdiensten die tekortgeschoten zijn, zoals de nationale gezondheidsdienst (NHS). Volgens het rapport was Averil tekortgedaan door elk mogelijk radartje van het netwerk dat er voor haar had moeten zijn.

Zo hadden huisartsen nagelaten om haar gewicht te checken en was er zelfs een botte consulent die geweigerd had om haar bezorgde vader te ontvangen, hoewel hij het meisje enkele maanden eerder had behandeld. Om alles nog erger te maken, hadden hulpverleners e-mails gewist om hun fouten te verbergen en weigerden ze om hun verantwoordelijkheid op te nemen. In de plaats “beschermden ze gewoon zichzelf. Haar dood had perfect vermeden kunnen worden.”

Hoog risico

De vader van Averil – Nic Hart – had vorig jaar geen goed woord over voor de zorg die zijn dochter gekregen had. Hij pompte zelf ruim 20.000 euro in een onderzoek naar de dood van zijn dochter. “De zorg die Averil kreeg was als in de Derde Wereld. Ze lieten een patiënt die een hoog risico vormde, gewoon aan haar lot over. En die nalatigheid was niet alles, het onderzoek naar haar dood duurde veel te lang, waardoor nog meer onnodige slachtoffers vielen.”

Daarmee verwijst de man naar de lijkschouwer van Cambridgeshire, die een aantal “soortgelijke overlijdens” onderzoekt. “De lijkschouwer zal zijn rapport klaar hebben in September en zei al dat er verscheidene soortgelijke overlijdens zijn die hij onderzoekt. Het gaat hier om een falende dienstverlening”, verklaarde vader Nic Hart gisteren.

Onrecht

De Cambridgeshire & Peterborough NHS Foundation Trust van de nationale gezondheidsdienst (NHS) kreeg van de ombudsman de opdracht om zich schriftelijk te excuseren bij de familie van het meisje “voor het onrecht dat ze had geleden door de fouten die waren begaan”. Dat gebeurde ook. De trust moest ook 3.400 euro schadevergoeding betalen en uitleggen welke lessen hij uit het drama had getrokken. Zes jaar na de feiten heeft de trust dat nu ook gedaan.

Volgens grote baas Tracy Dowling is er een actieplan opgesteld dat personeel beter moet doen uitkijken voor signalen die erop kunnen wijzen dat het leven van een anorexiapatiënt gevaar loopt en naar extreme breekbaarheid die normaal niet voorkomt bij jongeren. Er volgt ook nog een hele reeks opleidingen, trainingen en seminaries rond anorexiapatiënten, onder meer voor de medische dienst op de universiteit. Dat zei ze op de openbare omroep BBC.