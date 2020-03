Brits leger deelt beschermend materiaal aan ziekenhuizen uit Belga

23 maart 2020

13u30 0 Het Britse leger helpt nu ook in de strijd tegen het coronavirus door het uitdelen van hulpmiddelen aan staatsziekenhuizen. Die missen maskers, schorten, veiligheidsbrillen en handschoenen. Matt Hancock, minister van Volksgezondheid, heeft maandag gezegd dat hij het thema heel ernstig neemt.

Door het gebrek aan beschermend materiaal trokken verpleegkundigen van een kliniek in Londen, waar veel patiënten die besmet zijn met het coronavirus worden behandeld, grote vuilniszakken over hun lichaam om zich te beschermen. Eerder hadden bijna vierduizend medewerkers van de National Health Service (NHS) een brief geschreven aan premier Boris Johnson om hulp te vragen. Die reageerde volgens veel critici te laat op de pandemie, waardoor kostbare tijd om de uitbraak te vertragen, verloren ging.

Britten vrezen dat de situatie erger zal worden dan in Italië. Het virus is nu in alle delen van het Verenigd Koninkrijk aanwezig. Volgens regeringsrapporten zouden al meer dan 5.600 mensen besmet zijn.

Lees ook: OVERZICHT. Hoe staan de landen met de grootste tol er ondertussen voor?