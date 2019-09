Brits Lagerhuis stemt tegen vervroegde verkiezingen: zesde nederlaag in zes dagen voor Johnson TT KV IB

10 september 2019

01u31

Bron: The Telegraph, Reuters, Belga 12 Brexit Het Britse Lagerhuis heeft opnieuw tegen de oproep van premier Boris Johnson voor vervroegde verkiezingen gestemd. Dat gebeurde ver na middernacht op de laatste avond voor het parlement tot half oktober wordt opgeschort. “Wederom denkt de oppositie het beter te weten", reageerde Johnson op de stemming, waarbij hij de benodigde tweederdemeerderheid niet haalde.

Eerder op de avond verzekerde de Britse premier Boris Johnson het parlement dat hij geen nieuw uitstel aan de Europese Unie zal vragen voor de uitstap uit de Europese Unie, ondanks een vorige week door het parlement goedgekeurde wet die hem dwingt dat te doen als er tegen eind oktober geen nieuw akkoord met de EU uit de bus komt. De Conservatieve premier liet al optekenen “dat hij nog liever dood in een gracht ligt” dan in Brussel nieuw uitstel te moeten vragen en beschuldigde de oppositie ervan “de wil van het volk” te dwarsbomen.

De Britse regering zou in het geheim aan een plan werken waarbij premier Boris Johnson enerzijds voldoet aan de wet die hem verplicht uitstel voor de brexit te vragen, maar tegelijkertijd ook zijn belofte nakomt om niét om uitstel te vragen. Hoe Johnson dat wil doen? Met twee verschillende brieven, aldus de brexit-gezinde krant The Telegraph die het plan lekte.

Met het nieuwe plan zouden Johnson en zijn naaste adviseurs willen proberen toch aan beide tegenstellingen te voldoen. Johnson zou daarbij eerst een officiële brief sturen aan Europees president Donald Tusk met de vraag om uitstel te verlenen voor de brexit, zoals dat ook in de wet is vastgesteld.

Tweede brief

Maar tegelijkertijd zou de premier dus een andere, persoonlijkere, brief willen sturen, waarin hij exact het omgekeerde vraagt: wij willen helemaal geen uitstel, daar is geen reden voor, u hoeft het ons niet te geven. Daarmee zou de premier dan zijn belofte houden. Zoals een bron in Downing Street 10 het zegt: “We willen elk uitstel saboteren. De wet is enkel van toepassing als we uitstel krijgen. Eens ze in Europa ons plan doorhebben, zullen ze ons geen uitstel geven.”

Of de truc zal werken, is een open vraag. Afgelopen weekend liet onder andere Frankrijk wel verstaan al niet echt open te staan voor nog maar eens uitstel. Mogelijk krijgt Johnson daarmee dus hulp uit het buitenland.

Gevangenisstraf

Tegelijkertijd zal de truc wellicht meteen voer zijn voor het Britse Hooggerechtshof. Volgens voormalig minister van Justitie David Gauke, een van de rebellen die vorige week uit de Conservatieve partij is gezet omdat hij tegen Johnson inging, zegt dat de wet die de premier verplicht uitstel te vragen, “redelijk waterdicht” is. Ook voormalig rechter aan het Hooggerechtshof Lord Sumption spreekt tegen dat Johnsons truc zou werken.

Afgelopen weekend circuleerde nog het scenario dat Johnson bereid zou zijn de wet te overtreden - en zelfs een gevangenisstraf te riskeren - om zijn belofte maar niet te moeten breken.

Parlement opgeschort

Intussen doen de Britse oppositiepartijen, die de premier vorige week samen met een twintigtal Conservatieve rebellen verplichtten extra uitstel voor de brexit te vragen als hij geen akkoord met de EU kan bereiken, er alles aan Johnson te bewegen uitstel te vragen.

De premier zal vandaag in het parlement allicht opnieuw verkiezingen vragen, die hem geweigerd zullen worden. Johnson heeft een tweederdemeerderheid nodig en die zal de oppositie hem niet geven. Dat hebben de oppositiepartijen formeel besloten. Zolang er geen absolute duidelijkheid is over uitstel of niet, willen Labour en co niet meer risico nemen dan nodig is om het parlement nu al te ontbinden.

Labourleider Jeremy Corbyn stelde 's avonds tijdens het debat geen verkiezingen te willen riskeren zolang er geen garantie is dat er geen uitstap zonder akkoord volgt. “Ik ben niet bereid om te riskeren dat we de ramp van een uitstap zonder akkoord over onszelf, onze gemeenschappen, onze jobs, onze diensten of zelfs onze rechten uitroepen”, klonk het fel. “Een uitstap zonder akkoord betekent een rafelige breuk... Dat zou een hele nieuwe periode van verwarring en vertraging in gang zetten. Maar dan in combinatie met stijgende werkloosheid, verder de-industrialisatie en zich verdiepende armoede overal in dit land”

Operatie Yellowhammer

Er vonden vanavond verschillende stemmingen plaats. Eerst werd er gestemd over de openbaarmaking van alle documenten rond ‘Operatie Yellowhammer’, de reeks maatregelen waarmee de regering een no-deal brexit wil opvangen. De motie kwam er nipt door: alle documenten zullen dus binnenkort gepubliceerd moeten worden. Ook de interne communicatie tussen regeringsmedewerkers over het omstreden besluit van premier Johnson om het parlement te schorsen, wil het Lagerhuis inzien. Het betekent de vijfde grote nederlaag voor premier Johnson in korte tijd.

Daarna wordt gestemd over de wettelijke verplichting van Johnson, die zoals hierboven vermeld verplicht wordt om uitstel te vragen voor de brexit indien hij geen akkoord kan bekomen met de EU.

Tot slot volgt de stemming rond Johnsons voorstel voor vervroegde verkiezingen. Er wordt verwacht dat er ook nu geen benodigde tweederdemeerderheid wordt gehaald.

Communicatie kabinet-Johnson

Op vraag van Dominic Grieve, een parlementslid dat samen met twintig andere Tories door Johnson uit de Conservatieve Partij is gezet, keurden de parlementsleden wel nog een motie goed waarin medewerkers van Johnsons kabinet gevraagd worden inzage te geven in hun onderlinge communicatie. Tegen woensdagavond moeten Dominic Cummings en zijn collega’s voorleggen hoe ze de schorsing van het parlement hebben voorbereid. Ook de documenten die ze opmaakten ter voorbereiding van een ‘no deal’ moeten ze overmaken. Downing Street 10 is echter niet geneigd in te gaan op de eis van het parlement.

Officieel is de schorsing bedoeld om de regering ruimte te geven om een beleidsverklaring voor te bereiden die op 14 oktober door de koningin zal voorgelezen worden. Maar de parlementsleden, die de motie van Grieve met 311 tegen 302 stemmen goedkeurden, zijn ervan overtuigd dat de regering hen de tijd wilde ontnemen om een ‘no deal’ onmogelijk te maken. De documenten zouden volgens hen dan ook bewijzen dat de regering het parlement, het publiek en zelfs de koningin voorgelogen heeft.

Opschorting

Na de stemmingen gaat ook de tijdelijke opschorting van het parlement in voege tot 14 oktober, bevestigt de Britse regering vanmiddag. Hoe de oppositiepartijen Johnson dan nog willen aanzetten uitstel te vragen, is onduidelijk. De opschorting of ‘prorogation' impliceert wel dat een volgende stemming over vervroegde verkiezingen pas half oktober kan plaatsvinden. Daarmee lijkt de deur definitief dichtgeslagen voor verkiezingen vóór 31 oktober, de dag waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zou moeten verlaten. Johnson had vorige week het parlement nog gevraagd om verkiezingen op 15 oktober mogelijk te maken.

Op de avond van de sluiting kwam de voorzitter van het Britse Lagerhuis, de conservatief John Bercow, ook met verrassend nieuws. Bercow kondigde zijn vertrek aan. Als het parlement vanavond de organisatie van vervroegde verkiezingen goedkeurt, dan is zijn voorzitterschap ten einde van zodra het parlement wordt opgeschort. Komen er geen vervroegde verkiezingen, dan stapt hij op 31 oktober op.

“Overvloed aan voorstellen”

Johnson was vandaag op bezoek bij zijn Ierse collega Leo Varadkar. De twee leiders hadden het uiteraard hoofdzakelijk over de brexit, en dan meer bepaald over de netelige kwestie van de ‘backstop’. Johnson wil zoals bekend af van die noodoplossing voor het Ierse grensprobleem en heeft daarvoor naar eigen zeggen een “overvloed aan voorstellen” naar Dublin meegenomen.

Het is voor Johnson “absoluut vitaal” dat de grens tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland open blijft, dat met andere woorden een harde grens vermeden wordt. Hij beloofde dan ook dat er “nooit” grenscontroles op de grens zullen zijn.

Na afloop van het gesprek lieten beide regeringsleiders een mededeling verspreiden waarin ze verklaarden dat het water tussen hen nog bijzonder diep is. Johnson hoopt via een akkoord met Dublin alsnog een verbeterde brexit-deal met de Europese Unie uit de brand te kunnen slepen.

Tot nu kreeg de EU van de Britten geen realistische alternatieven voor de door Johnson verfoeide backstop te zien, zei Varadkar. De Ierse premier liet op zijn beurt weten alleen genoegen te nemen met harde garanties over de grens met Noord-Ierland. “We zullen er niet mee akkoord gaan als juridische garanties worden vervangen door beloftes.”

Johnson zei na afloop dat hij een ‘no deal’ een mislukking van staatsmanschap zou vinden, “waar we allemaal verantwoordelijkheid voor zouden dragen”. Hij houdt daarnaast vertrouwen in een afloop mét een deal en zei ook niet bang te zijn voor wat er zich afspeelt in het parlement. Varadkar op zijn beurt waarschuwde dat een oplossing voor de Ierse grens, de zogenoemde Irish backstop een harde eis blijft.