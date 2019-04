Brits Lagerhuis stemt met één stem overschot voor wetsvoorstel dat no-dealbrexit uitsluit IB

04 april 2019

00u45

Het Britse Lagerhuis heeft met een meerderheid van één stem een wetsvoorstel aangenomen dat een no-dealbrexit op 12 april moet uitsluiten.

Als het Hogerhuis ook instemt, wordt de regering van premier Theresa May gedwongen te voorkomen dat er een vertrek uit de Europese Unie komt, zonder dat daar iets met de unie over is afgesproken. Zo'n no-dealbrexit wordt door veel Britten als een economische ramp gevreesd.



In totaal stemden 313 Lagerhuisleden (over de partijgrenzen heen) voor en 312 parlementariërs tegen het wetsvoorstel. May moet met deze wet bij dreiging van een no-dealbrexit de Europese Unie om uitstel van de brexit vragen. De parlementsleden die voorstemden willen verhinderen dat het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord uit de Europese Unie stapt.

Verplichting

Het Lagerhuis had vorige maand ook al in meerderheid besloten dat er geen no-dealbrexit mag komen, maar dat was in een stemming die als advies wordt opgevat en die de regering geen verplichtingen oplegt. Nu wordt de regering-May verplicht om in Brussel langer uitstel van de brexit te vragen of om de brexit af te blazen.



De EU heeft het VK nog tot en met 12 april de tijd gegeven toch akkoord te gaan met de overeenkomst die de regering vorig jaar na lang onderhandelen met de EU over de brexit heeft gesloten. Wordt dit niet gehaald dan moet om meer uitstel worden gevraagd aan alle andere EU-landen. May wil proberen het land uiterlijk 22 mei uit de unie te halen, omdat de Britten anders aan de verkiezingen voor het Europese Parlement (23 - 26 mei) moeten meedoen.