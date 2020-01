Brits Lagerhuis stemt definitief in met brexitwet Johnson LH

09 januari 2020

18u36

Bron: ANP, Belga 4 Het Britse Lagerhuis heeft definitief ingestemd met de brexitwet van premier Boris Johnson. 330 parlementariërs stemden voor de brexitwet en 231 tegen. De wetgeving gaat nu naar het Hogerhuis, het House of Lords.

De parlementsleden konden nog amendementen indienen op de plannen van de premier. Zo dienden de Schotse nationalisten van SNP een voorstel in om de brexitwet in zijn geheel weg te stemmen, maar dat werd met een ruime meerderheid verworpen. Ook andere amendementen haalden het niet, of werden niet ter stemming gebracht.



De uitkomst van de stemming komt niet als een verrassing. De Conservatieve Partij van premier Boris Johnson heeft sinds de verkiezingen van vorige maand een ruime meerderheid in het Lagerhuis.

De tekst verhuist nu naar het Hogerhuis, dat volgende week de kans krijgt amendementen in te dienen. Enkel als de wet nog aangepast wordt, moeten de leden van het Lagerhuis nog eens stemmen. Maar wellicht blijft de wet ook na de doortocht in het House of Lords ongewijzigd. Dan is het de beurt aan de Queen om de wet te ondertekenen, waarna het Europees Parlement de tekst moet ratificeren.

Overgangsperiode

De Britten willen op 31 januari uit de Europese Unie stappen. Alles moet dus rond zijn voor die datum om 23 uur lokale tijd, het moment van de brexit. Daarna begint een overgangsperiode tot eind dit jaar. In de onderhandelingen afgelopen najaar hadden Brussel en Londen afgesproken een mogelijkheid te voorzien om die fase met maximaal twee jaar te verlengen, maar de Britse regering paste de brexitwet aan om zo’n verlenging uit te sluiten. Dat betekent dat Londen en Brussel vanaf februari amper elf maanden de tijd hebben om een akkoord over de toekomstige handelsrelaties te bereiken, een huzarenstukje.

De Europese Unie staat klaar om een “ambitieus en breed partnerschap” te onderhandelen, zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gisteren nog na een bezoek aan de Britse hoofdstad. Maar in een alomvattend akkoord op zo’n korte termijn gelooft ze niet. “We zullen prioriteiten moeten stellen”. Voor Brussel zijn dat de integriteit van de EU en van de eenheidsmarkt en de douane-unie. “Daarover kunnen geen compromissen gesloten worden”, waarschuwde de Duitse.