Brits Lagerhuis stemt definitief in met brexitwet Johnson LH

09 januari 2020

18u36

Bron: ANP, Belga 4 Het Britse Lagerhuis heeft definitief ingestemd met de brexitwet van premier Boris Johnson. 330 parlementariërs stemden voor de brexitwet en 231 tegen. De wetgeving gaat nu naar het Hogerhuis, het House of Lords.

De uitkomst van de stemming komt niet als een verrassing. De Conservatieve Partij van premier Boris Johnson heeft sinds de verkiezingen van vorige maand een ruime meerderheid in het Lagerhuis. Dat betekent dat vrijwel zeker is dat het Verenigd Koninkrijk over 22 dagen met een deal de EU kan verlaten.

Na Britse ratificatie moet het Europees Parlement nog zijn fiat geven aan de afspraken met Londen. Die stemming vindt eind januari plaats.



Na de brexit begint een overgangsperiode van 11 maanden. Het Verenigd Koninkrijk houdt zich dan nog aan EU-regels en gaat met Brussel onderhandelen over de toekomstige (handels)relatie.