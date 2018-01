Brits Lagerhuis keurt 'terugtrekkingswet' brexit goed ep

21u06

Bron: Belga 0 AFP Het Britse Lagerhuis heeft vanavond in een derde lezing de 'withdrawal bill' goedgekeurd. Die terugtrekkingswet moet ervoor zorgen dat alle Europese wetgeving op de dag van de brexit (30 maart 2019) in Britse wetgeving wordt omgezet. Het wetsontwerp wordt nu naar het Hogerhuis gestuurd, die het opnieuw tegen het licht zullen houden.

Volgens Sky News stemden 324 parlementsleden voor het ontwerp, en 295 tegen. Het wetsontwerp wordt nu naar het Hogerhuis doorgespeeld. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Lords, die minder partijgebonden zijn dan de verkozen politici, de wet vanaf eind januari minstens even grondig zullen uitvlooien.

Over de wet is al veel gezegd en geschreven. Behalve de omzetting van de Europese richtlijnen en verordeningen in Britse wetgeving, zou hij volgens critici de ministers te veel macht geven bij het wegwerken van anomalieën en andere losse eindjes. De regering van premier Theresa May beet in december, tijdens een vorige stemming over het wetsontwerp, zelfs nog in het stof toen elf Tories met de oppositie mee stemden en het parlement de garantie gaven dat het zal kunnen stemmen over het brexit-akkoord dat May met de EU hoopt te bereiken. Vorige week nog stelde May nieuwe amendementen op de wet voor die kritische partijgenoten moeten sussen.