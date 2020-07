Brits koppel vliegt meteen weer naar huis na landing in Malaga: “Veertien dagen in quarantaine? Dat kunnen we financieel niet aan” SVM

27 juli 2020

14u59

Bron: BBC/The Mirror 4 Eergisteren vertrokken naar Malaga, gisteren weer geland op de luchthaven in Londen: voor Andras Szigeti en zijn partner is het een bijzonder korte ‘vakantie’ geworden. De Britse regering strooide roet in het eten door plots te beslissen dat toeristen uit Spanje na terugkeer twee weken in quarantaine moeten blijven. “Als ik gedurende veertien dagen niet kan gaan werken, zou dat financieel een te zware dobber geweest zijn”, klinkt het.

Balen dus, temeer omdat nu blijkt dat het koppel uit Chelmsford toch probleemloos op hun bestemming had kunnen blijven. “Er is blijkbaar een uitzondering voorzien voor essentiële beroepen. Vermits ik in de gezondheidszorg werk, had ik niet in quarantaine moeten gaan. We hadden dus eigenlijk perfect van onze vakantie kunnen genieten.”

Szigeti betreurt de verwarring die in korte tijd ontstaan is. Vijf uur nadat de maatregel bekend raakte, werd die al ingevoerd. Reisorganisatie TUI besliste meteen om niet meer vanuit Groot-Brittannië naar Spanje te vliegen. Alle toeristen die nu in het land vertoeven, zullen nog wel teruggebracht worden.

1.300 euro

Voor Szigeti en zijn echtgenote is het kwaad echter geschied. De 1.200 pond (1.313 euro) die ze op tafel legden voor tien dagen zon en strand is nu in rook opgegaan. “Duurder wordt een uitstapje van 24 uur niet. Drie minuten nadat we in Malaga geland waren, ontvingen we het slechte nieuws al. Ik ben de voornaamste kostwinner, ik kon het mij niet permitteren om een half maandloon te verliezen. Nu moet ik de rest van mijn vakantie gebruiken om in quarantaine te gaan.”

Het oorspronkelijke plan was om hun familie in Hongarije te gaan bezoeken, maar daar waren ze vanwege de coronaregels niet welkom. “Onze plannen werden voor de derde keer gewijzigd. Ik voel me een beetje in de steek gelaten door onze regering”, besluit Szigeti.

Lees ook: Vlamingen bij terugkomst in oranje gebied: “Beter op berg in Portugal blijven zitten” (+)