Brits koppel vernoemt baby naar Hitler Redactie

10 oktober 2018

03u24

Bron: BBC/AD 0 Een stel dat ervan wordt beschuldigd lid te zijn van een verboden neonazi-vereniging, heeft hun kind naar Hitler vernoemd. Het stel ontkent hun lidmaatschap. Wel is de middelste naam van hun kind Adolf.

Tijdens een rechtszaak in Groot-Brittannië werd het stel afgeschilderd als racistisch. Ze zouden onder meer zijn gefotografeerd met een vlag met daarop een hakenkruis. De 22-jarige Adam Thomas en zijn partner Claudia Patatas (38) vernoemde hun kind daarnaast naar Adolf Hitler, aldus de openbaar aanklager.

Het stel was volgens de aanklager lid geweest van de groep National Action, die zo gewelddadig was dat hij in 2016 werd verboden. Adam Thomas staat nu terecht wegens zijn lidmaatschap van National Action, een groep die alle niet-witte rassen als 'minder dan menselijk' ziet.

Thomas en Patatas vernoemden hun baby een jaar na het verbod op National Action Adolf. Dit feit wordt nu door de aanklager tegen Thomas gebruikt in de rechtszaak.