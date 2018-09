Brits koppel stierf in Egypte na E.coli-besmetting kv

12 september 2018

17u24

Bron: BBC, Sky News 0 De dood van Britse koppel John en Susan Cooper, die in augustus in een hotel in Egypte overleden, werd veroorzaakt door de E.coli-bacterie. Dat deelden de Egyptische autoriteiten vandaag mee.

John en Susan Cooper stierven in de Egyptische badplaats Hurghada op 21 augustus tijdens hun verblijf in het Steigenberger Aqua Magic Hotel.

De Egyptische openbare aanklager bevestigt in een officiële verklaring dat de E.coli-bacterie aan de oorzaak van hun overlijden lag. John (69) stierf na acute dysenterie die veroorzaakt werd door E.coli. Zijn vrouw Susan leed aan het hemolytisch-uremisch syndroom, dat leidt tot nierfalen en hoogstwaarschijnlijk het gevolg is van E.coli.



Lucht- en waterstalen die genomen werden in het hotel bleken normaal, aldus de openbare aanklager.

Touroperator Thomas Cook stuurde na het overlijden van de twee toeristen twee experts naar het hotel. Testen van het voedsel en de hygiëne wezen op "erg hoge niveaus van de E.coli- en stafylokokkenbacterie".

Dochter

Kelly Ormerod, de dochter van John en Susan die met haar ouders op vakantie was in het resort, trof het koppel op 21 augustus erg ziek aan in hun kamer. "Toen ik de deur opende, zag ik dat mijn vader erg ziek was en terug naar het bed strompelde", vertelde ze vorige maand. Haar vader zei dat hij zich "heel erg slecht" voelde en ook haar moeder lag ziek op bed.

De dokters kwamen ter plaatse, maar haar vader overleed al snel en kon niet meer gereanimeerd worden. "Mama had geen idee van wat er gebeurde - ze besefte niet wat er aan de hand was omdat ze zo ziek was", aldus Ormerod.