Brits koppel houdt vier jaar lang Poolse man in tuinhuis als "slaaf" om hun villa te renoveren

03 november 2018

00u31

Bron: The Daily Mail, GLAA 0 Een Brits koppel uit Hampshire wordt ervan verdacht een Poolse man vier jaar lang te hebben gebruikt als ‘slaaf’. De man verbleef in een tuinhuis achter de woning van het echtpaar en werkte aan het huis in ruil voor eten. Hij werd gered door de autoriteiten tijdens een huiszoeking op dinsdag.

De Britse Palvinder Binning (54) en zijn echtgenote Pritpal Binning (56) zouden de Pool, een veertiger, hebben verplicht om in en rond het huis te werken. Er werden al langer grote renovatiewerken uitgevoerd aan hun woning, meldt een buurtbewoner. De Pool werd vaak gezien door de omringende bewoners terwijl hij rond het huis werken uitvoerde. In de ruil daarvoor werd hij echter niet betaald, zo blijkt nu. Al vier jaar lang leefde de man in een klein “ijskoud” schuurtje achter het huis, zonder stromend water of toilet. Volgens hem zou het koppel hem enkel een plastic ligstoel hebben gegeven om op te slapen. Zijn keuken bestond uit een koelkast en een barbecue, en het eten dat hij kreeg van het echtpaar, was vaak al vervallen.



Nochtans lijkt het koppel niet krap bij kas te zitten. De waarde van hun huis met vijf slaapkamers wordt geschat op 1,3 miljoen euro en in de garage staan zowel een Lexus als een BMW, rapporteert The Daily Mail.

Rommel en kleren

Speurders van de Gangmasters & Labour Abuse Authority (GLAA) kwamen de Poolse arbeider op het spoor toen hij aanklopte bij een medisch centrum, op zoek naar hulp. De autoriteiten vielen uiteindelijk op 30 oktober binnen in de woning en konden met eigen ogen aanschouwen in welke erbarmelijke omstandigheden de man had geleefd. In het schuurtje werden onder meer stapels rommel en hopen kleren gevonden.

“In de eenentwintigste eeuw zou niemand verplicht mogen worden om in zulke vernederende en afschuwelijke omstandigheden te leven”, aldus GLAA-officier Tony Byrne. “Er is geen sanitair, geen toilet, geen beddengoed.”



Het onderzoek naar het koppel is nog gaande, laat hij weten. Beiden werden gearresteerd op verdenking van moderne slavernij, maar zijn inmiddels vrij op borgtocht. De Pool wordt opgevangen en krijgt ondersteuning van het nationale hulpprogramma voor slachtoffers van moderne slavernij en mensensmokkel. Zijn identiteit werd niet bekendgemaakt.

