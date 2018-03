Brits koningshuis boycot WK Voetbal en May zet 23 diplomaten land uit. Rusland noemt het "vijandige reactie" Geen enkele Britse royal naar WK Voetbal wegens "Russische staatsagressie" mvdb

14 maart 2018

13u49

Bron: ANP 14 Groot-Brittannië zet 23 Russische diplomaten uit naar aanleiding van het vergiftigen van de Russische ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter Joelia. Dat heeft de Britse premier Theresa May aangekondigd, samen met een reeks andere maatregelen. De Russische ambassade spreekt van een "vijandelijke, onaanvaardbare reactie". Het gaat om de grootste groep diplomaten die het land moet verlaten in dertig jaar. Ze krijgen een week tijd om het land te verlaten.

May sprak over "Russische staatsagressie". Ze wil onder meer overleg op hoog niveau met Rusland voorlopig opschorten, maar niet alle banden verbreken omdat dat niet in het belang van haar land is. May noemde het "tragisch" dat de Russische president Vladimir Poetin "voor een dergelijke actie heeft gekozen." De premier verklaarde "een bedreiging van Brits leven op Britse bodem" niet te tolereren.

Verkeerde keelgat

De beslissing van May is bij de Russen in het verkeerde keelgat geschoten. "Het is een vijandelijke actie, totaal onaanvaardbaar, ongerechtvaardigd en kortzichtig", laat de Russische ambassade in Londen weten. "Alle verantwoordelijkheid voor het verslechteren van de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland ligt bij het Britse leiderschap", aldus de Russische ambassade.

May kondigde ook de opschorting van de bilaterale contacten met Moskou aan. Ze trekt de uitnodiging voor een bezoek in dat ze verzonden had naar de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Ook worden 23 Russische diplomaten het Verenigd Koninkrijk uitgezet, omdat het land Rusland schuldig acht aan de vergiftiging Skripal.

Ook zal geen enkel lid van de Britse koninklijke familie of Brits minister aanwezig zijn op het WK Voetbal in Rusland, komende zomer.

Londen waarschuwt Britten die naar Rusland gaan

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt landgenoten die plannen hebben om naar Rusland te trekken. "Naar aanleiding van de stijgende spanningen tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland, moet u zich bewust zijn van mogelijke anti-Britse gevoelens en intimidatie. Vermijd openlijke uitlatingen over de recente politieke ontwikkelingen", zo staat er te lezen op de website van Buitenlandse Zaken.

Skripal

Londen denkt dat Rusland achter de poging zit om de voormalige dubbelspion Skripal (66) te vermoorden. Hij werd begin deze maand samen met zijn dochter Joelia (33) bewusteloos op een bank in het Zuid-Engelse stadje Salisbury aangetroffen. De twee bleken vergiftigd met een zenuwgas. Het diplomatieke conflict tussen Londen en Moskou over de vergiftiging loopt zo steeds verder op.

Eerder vandaag verklaarde de Russische buitenlandminister Sergei Lavrov dat zijn land geen enkel belang heeft bij een aanslag op Skripal. De mensen die stemming maken tegen Rusland, hebben dat wel, vindt Lavrov.