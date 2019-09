Brits koningshuis boos over uitspraken ex-premier David Cameron PVZ

19 september 2019

17u16

Bron: AFP 0 De voormalige Britse premier David Cameron heeft in een interview verklaard, dat hij hulp zocht bij de Britse koningin toen hij vermoedde dat het referendum voor een Schotse onafhankelijkheid in 2014 afstevende op een "ja". Dat heeft naar verluidt "ongenoegen" veroorzaakt op Buckingham Palace. De voormalige Schotse premier Alex Salmond vindt de vraag naar hulp van Cameron "volstrekt ongepast".

De voormalige premier vertelde in een tweedelige documentaire op de BBC over zijn tijd als premier, dat hij "niets ongepast" aan de koningin had gevraagd, maar of ze "een wenkbrauw kon fronsen" over het referendum in Schotland.

De koningin had later gezegd dat mensen "goed moeten nadenken over de toekomst". Die opmerking werd door velen geïnterpreteerd als zijnde dat de koningin het land heel wilde houden, maar de Britse koningin wordt geacht neutraal te blijven.

Cameron had verder ook gezegd dat de woorden van de koningin "zeer beperkt waren" maar dat ze hadden geholpen om "een iets andere perceptie aan het licht te brengen". Uiteindelijk wonnen de "nee"-stemmers, er hadden 55,3 procent van de Schotten niet voor onafhankelijkheid gekozen.

Camerons onthullingen hebben stevige reacties uitgelokt. Volgens het voormalige hoofd van de Schotse onafhankelijkheidspartij, Alex Salmond, was de vraag van Cameron aan de koningin "niet alleen volstrekt ongepast", maar toont die ook aan "hoe wanhopig de premier was in de laatste fase van de Schotse referendumcampagne".

De bron bij het koningshuis vertelde de BBC dat er "niemand gebaat is" bij het publiek maken van gesprekken tussen een premier en de koningin.