Brits kabinet bereikt akkoord over zachtere brexit kg

06 juli 2018

22u45

Bron: ANP, BBC 0 De Britse regering heeft na twaalf uur vergaderen in Chequers, het landgoed van de Britse eerste minister ten noordwesten van Londen, een "collectief standpunt" ingenomen over de relatie van het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie na de brexit. Dat heeft premier Theresa May vanavond bekendgemaakt. Het akkoord is een overwinning voor May, wier regering verdeeld was over de brexit-onderhandelingen met de EU.

In het "collectieve standpunt" stelt de Britse regering een vrijhandelszone voor tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Voor industriële goederen en landbouwproducten zouden daarbij gemeenschappelijke regels worden aangehouden. Het Britse parlement blijft echter het recht behouden om af te wijken van de Europese regels. Voor de belangrijke dienstensector in het Verenigd Koninkrijk, waaronder financiële dienstverlening, komt er een andere regeling, met grotere "flexibiliteit".

Andere voorname punten uit het document zijn onder meer de oprichting van een "gezamenlijk douaneterritorium", het behoud van het recht van de Britten om eigen invoerrechten te heffen en een eigen handelsbeleid te voeren. Het vrij verkeer van personen moet op de schop. In de plaats komt dan een "mobiliteitskader" waarin nieuwe regels voor Britse en Europese burgers worden vervat om in elkaars territorium te reizen of te werken. Een "harde grens" tussen Ierland en Noord-Ierland, of tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië, ziet de regering May niet zitten.

Het Verenigd Koninkrijk wil ook niet langer vallen onder de jurisdictie van het Europese Hof van Justitie. Het land zal wel "zijn beslissingen in acht nemen in gebieden waar gezamenlijke regels van kracht zijn".

"Belangrijke stap"

In een reactie spreekt May van "een belangrijke stap" in de onderhandelingen. "Natuurlijk hebben we nog veel werk met de EU om aan het eindpunt in oktober te geraken", stelt ze. "Maar het is goed dat wel vandaag, na onze gedetailleerde discussies, tot een positieve toekomst voor het Verenigd Koninkrijk zijn gekomen." Volgende week publiceert de premier een witboek.