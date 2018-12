Brits jongetje (8) neemt stuur over en parkeert auto op pechstrook nadat mama aanval krijgt RPM

08 december 2018

14u02

Bron: BBC 3 Een acht jaar oude jongen redde donderdag zijn mama toen hij controle nam over het stuur van haar auto. De moeder kreeg een aanval en verloor het bewustzijn, terwijl ze met 95 km per uur over een vierbaansweg reed ter hoogte van Colchester in Essex. De twee waren op weg naar huis van school.

Lauren Smith, de mama van Ben, verloor het bewustzijn rond kwart voor vier terwijl ze met haar Ford Ka op A120 aan het rijden was. Haar auto raakte de middenberm, gelukkig besefte haar zoon Ben snel dat er iets mis was met haar. Hij zette de noodknipperlichten aan, nam de controle over het voertuig over en kon de auto veilig naar de pechstrook sturen .

“Toen de aanval begon, stuurde ik plots heel onregelmatig. Ik reed van de linkerstrook naar de middenstrook en we botsten tegen de middenberm,” getuigt de trotse mama, die zegt dat Ben niet doorhad hoe groots zijn acties waren. “Hij realiseerde zich dat er iets mis was met mij, maar ik denk niet dat hij wist hoe fantastisch hij was. Hij zei dat hij gewoon deed wat hij moest doen, anders zouden we zijn gestorven.”

Toen de auto eindelijk was gestopt, wilde de jongen de telefoon van zijn moeder gebruiken om de hulpdiensten te bellen, maar intussen stopte een andere bestuurder die hen verder hielp. Lauren, die ongeveer tien minuten later weer bijkwam, zegt dat ze nog nooit eerder een aanval had gehad en herinnert zich amper meer over wat er gebeurd is.