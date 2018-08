Brits hulpverleenster in Iraanse gevangenis mag voor het eerst even op vrije voeten TTR

23 augustus 2018

16u21

Bron: ANP, Belga 0 De Brits-Iraanse Nazanin Zaghari-Ratcliffe, die in Iran een gevangenisstraf uitzit van vijf jaar wegens spionage, is voor het eerst in twee jaar tijd op verlof buiten de Evin-gevangenis. De hulpverleenster is vanaf vandaag drie dagen vrij en even herenigd met haar 4-jarige dochter Gabriella die bij een gezin in Iran is ondergebracht.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe werd in april 2016 opgepakt op de luchthaven van Teheran nadat ze een bezoek had gebracht aan familie. Ze werkte op dat moment voor de Thomson Reuters stichting, die verbonden is aan het persagentschap Reuters. In september van dat jaar werd ze veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf omdat ze in 2009 had deelgenomen aan manifestaties tegen het regime. Zaghari-Ratcliffe ontkent dat. De straf werd een jaar later bevestigd in beroep. Haar echtgenoot voert sindsdien campagne om haar vrij te krijgen.

Haar advocaat en haar echtgenoot, Richard Ratcliffe, hopen dat het verlof van drie dagen kan worden verlengd. De celstraf van Zaghari-Ratcliffe overschaduwt al twee jaar de Brits-Iraanse betrekkingen en kwam nog meer en negatiever in de belangstelling toen de Britse minister van Buitenlandse Zaken van destijds, Boris Johnson, zich publiekelijk dingen liet ontvallen die haar zaak alleen maar moeilijker maakten.

Ratcliffe zei tegen Britse media dat het verlof een grote verrassing was, nadat ze eerder teleurgesteld werden. Hij dankte minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, en betrokken Iraanse autoriteiten voor hun inspanningen het verlof voor elkaar te krijgen.

