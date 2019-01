Brits hogerhuis keurt motie goed om te waarschuwen tegen brexitdeal May IB

15 januari 2019

03u25

Bron: Belga 0 Het House of Lords, het Britse hogerhuis, heeft gisteren een motie van de oppositie goedgekeurd waarin Theresa Mays Brexit-deal hevig bekritiseerd wordt, maar waarin tegelijk gewaarschuwd wordt voor een brexit zonder akkoord. Dat gebeurde met 321 stemmen tegen 152.

De motie stelt dat Mays akkoord met de Europese Unie de economische welvaart, de interne veiligheid en de internationale invloed van het Verenigd Koninkrijk bedreigt. De motie na afloop van een marathondebat van drie dagen riep parlementsleden ook op een brexit zonder akkoord te verwerpen. De motie, een tegenslag voor de regering van May, komt een dag voor de stemming in het House of Commons, het lagerhuis, over het brexitakkoord dat May bereikte met de Europese Unie.

Baron Keen of Elie riep de parlementsleden op om zich te scharen achter het akkoord van May. Hij waarschuwde dat alle alternatieven slechter waren en argumenteerde dat het parlement het resultaat moest respecteren van het brexitreferendum uit 2016.

“Constitutionele wandaad”

Keen zei dat een tweede referendum door sommigen zou gezien worden als een "constitutionele wandaad". Hij benadrukte dat het referendum van 2016 "een stemming van het volk" was. Barones Hayter of Kentish Town veroordeelde voor Labour de politieke verklaring als "een ernstig ontoereikend" middel om de toekomstige relatie van het VK met de EU te verzekeren.