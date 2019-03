Brits hof opent aanval op internettrollen: wie kwetsende commentaren achterlaat, riskeert vervolging mvdb

04 maart 2019

17u55

Bron: ANP/BuzzR 0 Het Britse koningshuis neemt een nieuwe stap om seksistische, racistische en andere kwetsende commentaren op de social media-accounts van het hof te voorkomen. Als volgers zich niet aan de regels houden worden ze geblokkeerd of zelfs aangegeven bij de politie met risico op vervolging.

Het Britse hof heeft vandaag de nieuwe richtlijnen uitgegeven en hoopt zo "een veilige omgeving" op de kanalen op Twitter en Instagram te creëren waar iedereen "beleefd, vriendelijk en respectvol" met elkaar omgaat.



Aanleiding voor de regels is het schriftelijke geweld dat vooral gericht is aan het adres van Kate, hertogin van Cambridge, en Meghan, hertogin van Sussex. Eerder werd al bekend dat het personeel op Kensington Palace er een dagtaak aan heeft om alle commentaren te filteren. Het probleem werd zo groot dat ook de hulp is ingeroepen van Instagram.



Vorige maand riep Sarah Ferguson, de voormalige echtgenote van de Britse prins Andrew, technologiebedrijven op om harder op te treden tegen online-misbruik. "Ik ga bijna nooit 'onder de streep' op sociale media of nieuwswebsites en lees de commentaren van mensen niet", schreef ze in een open brief. "Neem een kijkje op zo'n website, en je zult buitengewoon beledigende commentaren zien die niet alleen gericht zijn op publieke figuren, maar ook op andere internetgebruikers. Zelfs de meest verschrikkelijke vormen van seksisme, racisme en homofobie zijn aan de orde van de dag.”