Brits gezin met baby vast in Amerikaanse cel nadat ze op vakantie in Canada dier ontweken en in de VS belandden



jv

15 oktober 2019

08u35

Bron: The Philadelphia Inquirer, BBC 0 Britse vakantiegangers namen in Canada een verkeerde afslag en dat zullen ze geweten hebben. Het gezin uit het VK, onder wie een baby van amper drie maanden, zit vast in een cel in Pennsylvania, nadat ze per ongeluk de grens met de VS hadden overgestoken.

David Connors (30), zijn vrouw Eileen (24) en hun baby van drie maanden zijn vastgehouden in een detentiecentrum in Leesport, waar de Amerikaanse overheid migrantenfamilies onderbrengt. De Connors waren op vakantie in Canada op 3 oktober ten zuiden van Vancouver uitgeweken voor een dier. Ze sloegen een klein weggetje in en kwamen ze terecht in de VS. “Dat hadden ze niet eens door. Ze probeerden gewoon terug te keren naar hun hotel”, zegt hun advocaat Bridget Cambria.

Volgens Eileen Connors doken er meteen na het manoeuvre van haar echtgenoot verscheidene Amerikaanse politiewagens op. “U stak een internationale grens over”, zei een agent verwijtend. Ze mochten niet omkeren, terug naar Canada: de inzittenden werden aangehouden en mochten zelfs geen contact opnemen met de Britse ambassade. Eileen verklaarde dat ze met haar zoontje op een koude vloer moest slapen in een opvangcentrum bij de Canadese grens, met enkel een dun dekentje. “Het beeld van onze slapende baby op de vuile grond zal ons altijd blijven achtervolgen”.

De volgende dag mocht Eileen met haar baby naar een budgethotel bij de luchthaven van Seattle, terwijl haar man naar een koude cel in een ander opvangcentrum in Tacoma (Washington) werd gebracht. De dag daarna werd de familie herenigd op de luchthaven van Seattle. De Britse vakantiegangers dachten dat ze naar huis of weer naar Canada zouden vliegen, maar het ging richting het detentiecentrum van Berks in Leesport, Pennsylvania, helemaal de andere kant van de VS.

Baby naakt in de kou

Eileen Connors beweert dat haar zoontje er in smerige en koude omstandigheden moest verblijven. De huis van het jongetje is nu ruw en hij zou er zelfs mogelijk een ooginfectie hebben opgelopen. Toen zijn kleertjes en dekentjes werden gewassen, zat het ventje volgens zijn mama urenlang naakt in de kille gevangenis. Ze kreeg te horen dat ze hem maar een hoedje moest opzetten om hem warm te houden.

“We zijn getraumatiseerd voor het leven door wat de Amerikaanse overheid ons heeft aangedaan”, zegt Eileen, die het heeft over “de meest beangstigende ervaring in hun leven”. “We zijn behandeld als criminelen, ontdaan van onze rechten en zijn voorgelogen. Dit zou in het Verenigd Koninkrijk nooit gebeuren met Amerikaanse burgers, noch met iemand anders, omdat mensen er met waardigheid worden behandeld.” Volgens Eileen kreeg zelfs haar relatie met haar man eronder te lijden.

De advocaat van het gezin, Bridget Cambria, heeft klacht ingediend tegen het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid. De Amerikaanse overheid ontkent dat het Britse gezin onmenselijk zou zijn behandeld.

Cambria zei dat de Connors waarschijnlijk formeel zullen worden gedeporteerd naar het Verenigd Koninkrijk.