Brits gezin beleeft bizar vakantiebegin in Frankrijk: twee verstekelingen in dakkoffer Redactie

30 juli 2020

11u40

Bron: AD.nl 0 Voor een gezin uit het Verenigd Koninkrijk is de vakantie in Noord-Frankrijk op een wel heel bijzondere manier begonnen. Tijdens een stop langs een tolweg in Normandië kropen er uit de bagagebox op het dak van hun auto opeens twee Afrikaanse migranten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De migranten, volgens de autoriteiten twee zestienjarigen uit Eritrea en Guinée, hadden de wagen met Engels kenteken uitgekozen in de hoop zo Groot-Brittannië te bereiken.

Ze werden ontdekt toen de Britten - vader, moeder en twee kinderen - tijdens een pauze langs de A29 Le Havre-Amiens een geluid in de kofferbak hoorden en het deksel openden. Daarop kwam het duo tevoorschijn, meldt Sky News na berichtgeving door radiozender France Bleu.



Het gezin vroeg een Fransman die getuige was van het opmerkelijke tafereel om de politie te bellen. Intussen maakten de verstekelingen zich uit de voeten. Ze werden iets verderop gearresteerd.

De Britse toeristen verklaarden dat ze met de Eurotunnel Le Shuttle naar Frankrijk waren gereisd en dat ze hadden overnacht in Calais. Daar verstopten de migranten zich vermoedelijk in hun bagagebox. Het ouderpaar diende een klacht in wegens diefstal omdat de verstekelingen bagage uit de box hadden verwijderd om plaats te maken voor zichzelf.