Brits fonds moet verlies van EU-subsidies compenseren tvc

28 september 2019

12u46

Bron: Belga 2 De Britse minister van Financiën Sajid Javid kondigt vandaag een "No deal guarantee"-fonds aan van 16,6 miljard pond (18,6 miljard euro). Dat fonds moet de komende jaren het verlies van EU-subsidies compenseren voor bedrijven, universiteiten en goede doelen. Dat zegt Javid zaterdag in een interview met de Daily Mail. Voor het komende jaar is 4,3 miljard voorzien. Nog volgens Javid zou een brexit zonder deal niet zo erg zou zijn als in de EU blijven.

Meer details over het fonds, zoals waar het geld vandaan moet komen, gaf Javid niet aan de krant.

Javid zei verder nog dat een vertrek zonder deal nog altijd "heel hard op tafel" ligt.

De Britse premier Boris Johnson maakte de afgelopen weken herhaaldelijk duidelijk dat Londen op 31 oktober uit de EU stapt, of er nu een deal is of niet. Een onlangs door het parlement goedgekeurde wet verplicht hem uitstel te vragen als de deal niet rond geraakt op de EU-top van 19 oktober, maar het is niet duidelijk hoe Johnson die verplichting gaat aanpakken.