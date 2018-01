Brits buitenlandminister Boris Johnson wil brug van 32 km over Kanaal LB

19 januari 2018

13u13

Bron: Independent 5 De Britse buitenlandminister Boris Johnson wil na de door hem gepropageerde brexit het transport tussen Groot-Brittannië en Frankrijk vergemakkelijken met een brug over het Kanaal. Dat besprak Johnson gisteren met Frans president Emmanuel Macron tijdens de Brits-Franse top. Johnson vindt het "belachelijk" dat twee van de grootste wereldeconomieën slechts met één spoorlijn met elkaar zijn verbonden. Macron was het idee naar verluidt zeer genegen.

President Macron bezocht gisteren de militaire academie Sandhurst, zijn eerste bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Nu de bijzondere relatie tussen de Britten en de VS bekoeld is en de brexit op komst is, richt Brits premier May haar blik naar de oude 'entente cordiale' met Parijs. Tijdens de top bood Macron in een poging die 'entente' te versterken aan het Tapijt van Bayeux tijdelijk uit te lenen aan de Britten. May van haar kan beloofde de Fransen 50 miljoen euro om de grens bij Calais te versterken.

Wilde plannen

Macron stelde voor dat Groot-Brittannië en Frankrijk samen "een nieuw tapijt zouden weven" met een reeks bilaterale akkoorden omtrent cultuur, veiligheid, kunst en handel. (lees verder onder de tweet)

En marche ! Great meetings with French counterparts today pic.twitter.com/D73B1rSkd3 Boris Johnson(@ BorisJohnson) link

Johnson tweette gisteren een foto van zichzelf en Macron met opgeheven duimen. "Ik ben blij dat we een panel van experts kunnen aanstellen dat gezamenlijke projecten zal onderzoeken. Ons economisch succes hangt af van goede infrastructuur en goede verbindingen. Moet de Kanaaltunnel niet een eerste stap zijn?"

Johnson lanceerde eerder al het idee van een tweede Kanaaltunnel, maar denkt nu aan een brug. Hij wees er zijn medewerkers op dat Japan erin is geslaagd dergelijke bouwwerken te verwezenlijken.

Vorig jaar onthulde politiek commentator Tim Shipman van de krant Sunday Times in een boek dat Johnson een wegtunnel tussen Groot-Brittannië en Frankrijk onder het Kanaal wil om de relatie tussen beide landen na de brexit te consolideren. Hij zou de idee toen hebben laten varen door toedoen van zijn voormalige rechterhand Will Walden.

In het verleden heeft Johnson wel meer ambitieuze infrastructuurprojecten gelanceerd die niet echt het verhoopte resultaat hadden. Als burgemeester van Londen opende hij de kabelbaan Emirates Air Line, die echter niet de verhoopte pendelaars wist te lokken.

Hij wilde ook een luchthaven in de monding van de Thames bouwen, Boris Island, maar het idee werd van tafel geveegd omdat er praktische bezwaren waren en het te kostelijk was in vergelijking met de uitbreiding van Heathrow.