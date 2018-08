British Museum gaat geplunderde kunstschatten teruggeven aan Irak AW

09 augustus 2018

17u59

Bron: Belga 0 Het British Museum in Londen gaat eind deze week antieke kunstschatten die circa 5.000 jaar oud zijn, maar die geplunderd en geroofd werden na de val van de Iraakse dictator Saddam Hussein, teruggeven aan het land waar ze ontvreemd werden. Dat heeft het museum vandaag bekendgemaakt.

In mei 2003 nam de politie van Londen acht waardevolle beeldjes in beslag bij een antiquiteitenverkoper in de Britse hoofdstad. De man zei niet te weten waar de kunstobjecten vandaan kwamen. De artefacten belandden zo bij de experts van het British Museum.



Het toeval wil dat net op dat ogenblik een team van het British Museum op de site werkte waar de objecten gestolen waren, meer bepaald in Tello (in de oudheid bekend als de Sumerische stad Girsu), in het zuiden van Irak. Op de site vonden de mensen van het museum nog kunstwerken of onderdelen ervan die door de plunderaars waren achtergelaten, maar die dezelfde inscripties hadden als de beelden die in Londen waren in beslag genomen.



De kunstwerken in Londen zullen volgende vrijdag tijdens een plechtigheid worden teruggegeven aan de ambassadeur van Irak in Groot-Brittannië, Salih Husain Ali. Daarna worden ze overgebracht naar het museum in Bagdad, waar ze thuishoren.

