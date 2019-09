British Airways vliegt ook vandaag niet op Brussel tvc

10 september 2019

09u37

Bron: Belga 0 De staking van piloten van de Britse luchtvaartmaatschappij British Airways is vandaag haar tweede dag ingegaan. Net als gisteren moesten daardoor zo goed als alle 850 geplande vluchten geannuleerd worden van en naar de luchthavens London Heathrow en Gatwick. Ook de twaalf British Airways-vluchten van en naar Brussels Airport van vandaag zijn geschrapt.

De piloten eisen een loonsverhoging en nieuwe afspraken over winstdeling en uitbetaling in aandelen. British Airways, dat onderdeel is van de beursgenoteerde luchtvaartgroep IAG, zegt de piloten een "eerlijke" loonsverhoging te hebben geboden: +11,5 procent over drie jaar.

De pilotenvakbond Balpa plant op 27 september een nieuwe staking. Hij schat dat elke stakingsdag de maatschappij meer dan 40 miljoen euro kost. Er zijn voorlopig nog geen nieuwe gesprekken gepland.

De staking van gisten en vandaag was de eerste pilotenstaking in veertig jaar bij British Airways.