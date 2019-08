British Airways moet honderdtal vluchten schrappen door informaticaprobleem TVC ADN HR

07 augustus 2019

10u20

Bron: Belga 2 Een informaticaprobleem heeft vandaag de reis van duizenden klanten van British Airways op Londense luchthavens in de war gestuurd. De Britse luchtvaartmaatschappij moest een honderdtal vluchten schrappen, nog eens zowat tweehonderd vluchten liepen vertraging op.

“Hallo, we hebben deze ochtend systeemproblemen die een invloed hebben op het online inchecken. We verontschuldigen ons hiervoor en vragen om het later opnieuw te proberen”, zo deelde de Britse luchtvaartmaatschappij mee via Twitter.

Aan het einde van de middag waren de IT-problemen verholpen. Vooral passagiers op korte vluchten werden door de problemen getroffen. In totaal vielen negentig vluchten op Heathrow en Gatwick uit als gevolg van de computerproblemen. Nog eens tweehonderd andere vluchten, ook op London City, vertrokken met vertraging.

Gedupeerden

De luchtvaartmaatschappij, onderdeel van moederbedrijf IAG, moest overschakelen naar noodvoorzieningen om de overgebleven vluchten door te kunnen laten gaan. Gedupeerde passagiers krijgen hun geld terug of worden kosteloos omgeboekt.

British Airways heeft een moeizaam zomerseizoen tot nu toe. Eerder zorgden bagageproblemen en een andere storing al voor problemen. Daarnaast dreigen piloten voor het eerst in decennia het werk neer te leggen vanwege een loonconflict.

British Airways had eerder al beklemtoond dat het niet om een wereldwijde uitval van de computersystemen gaat. “We werken met backup- en manuele systemen, om de zaken in beweging te houden”, aldus de luchtvaartmaatschappij.