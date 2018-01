British Airways haalt dronken piloot uit het vliegtuig Redactie

21 januari 2018

03u13

Bron: AD.nl 3 Een piloot van British Airways is vlak voor het toestel van Londen naar Maritius zou vertrekken uit de cockpit verwijderd. De man zou volgens zijn collega's te veel hebben gedronken.

Volgens de Engelse krant The Sun zouden zijn ongeruste collega's de luchtvaartmaatschappij hebben gealarmeerd, waarna de politie erbij werd gehaald. Nog voor de Boeing 777 van Gatwick Airport kon vertrekken voor de 11 uur durende vlucht, werd de 49-jarige piloot tot ontzetting van de passagiers geboeid afgevoerd.

De piloot is opgepakt op verdenking van het uitvoeren van een luchtvaarttaak terwijl hij onder invloed van alcohol was. Het incident had afgelopen donderdag plaats en vrijdagavond zat de man nog steeds in de cel.

De vlucht vertrok uiteindelijk pas uren later toen een vervangend bemanningslid arriveerde. British Airways verontschuldigde zich voor de vertraging en zei in een verklaring dat het de zaak 'uiterst serieus neemt en de politie assisteert bij het onderzoek'.