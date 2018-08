British Airways en Air France zetten vluchten naar Iran stop vanaf september kg AV

23 augustus 2018

16u40

Bron: Belga 0 De luchtvaartmaatschappijen British Airways en Air France zullen vanaf volgende maand geen vluchten meer uitvoeren naar de Iraanse hoofdstad Teheran. De verbinding is volgens de twee vliegtuigmaatschappijen "niet commercieel haalbaar". Hoogstwaarschijnlijk is de maatregel een gevolg van de Amerikaanse sancties tegen Iran.

De laatste vlucht van British Airlines tussen Londen en Teheran vindt op zaterdag 22 september plaats. De Britse luchtvaartmaatschappij stelt in een mededeling dat de verbinding "niet commercieel haalbaar" is. Maar aangenomen wordt dat de vlucht sneuvelt als gevolg van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Air France had zijn vluchten naar Teheran al overgelaten aan zijn lagekostenmaatschappij Joon. Ook die verbinding wordt op 18 september stopgezet. Net zoals British Airlines, verwijst de Franse maatschappij naar de zwakke commerciële rendabiliteit van de verbinding.

Washington trok zich unilateraal terug uit de nucleaire deal die Teheran in 2015 met de grote wereldmachten sloot. Op 6 augustus lanceerden de Amerikanen een eerste reeks nieuwe sancties tegen Iran. Bedrijven krijgen 90 tot 180 dagen om zich uit Iran terug te trekken.

Europa wil de nucleaire deal wel nog overeind houden. Maar uit vrees voor Amerikaanse sancties, hebben heel wat bedrijven beslist om het land toch te verlaten.