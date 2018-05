Brit wordt uit vliegtuig gezet en stort te pletter kv

30 mei 2018

17u05

Bron: Belga, Express 0 Een Engelse toerist is vandaag overleden na een val van 15 meter op de luchthaven van Dalaman, in het zuidwesten van Turkije. Kort voor de val had hij een meningsverschil met het personeel van het vliegtuig waarmee hij ging reizen. Dat zeggen Turkse media vandaag.

Om onbekende redenen brak er vandaag onenigheid uit tussen Andrew Westlake, een 30-jarige Brit, en het boordpersoneel van het vliegtuig, zegt persagentschap Dogan. De passagier moest om veiligheidsredenen het toestel verlaten. Hij sprong vervolgens van de tweede verdieping van de luchthaven naar beneden, via een uitgang voor het personeel, voegt Dogan toe.

Westlake werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis en overleed daar. De autoriteiten hebben een onderzoek geopend.

Voor het incident was de man in de luchthaven drie dagen lang op zoek naar tickets om naar Engeland te vliegen, aldus Dogan. Hij had een vakantie doorgebracht in Turkije met zijn vriendin en hun eenjarige dochter, maar probeerde alleen naar huis terug te keren en had zijn vliegticket verloren, zo meldt de Britse Daily Express.

Dalaman is een populaire bestemming in Turkije voor Britse toeristen. De stad ligt dicht bij verschillende badplaatsen zoals Marmaris en Fethiye.