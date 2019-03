Brit vlucht gewapend met kruisboog op jetski weg uit Australië en strandt op 4 km van Papoea-Nieuw-Guinea jv

27 maart 2019

09u39

Bron: The Guardian Gewapend met een kruisboog probeerde een Britse drugscrimineel Australië te ontvluchten op een jetski. De politie kon de 57-jarige voortvluchtige op weg naar Papoea-Nieuw-Guinea oppakken.

De Brit werd gezocht voor zware drugsfeiten in West-Australië. Maandag probeerde hij Papoea-Nieuw-Guinea te bereiken op een jetski. Hij had een kruisboog, brandstof en levensmiddelen bij zich. De Australische politie zat hem achterna en kon hem inrekenen aan de eilandengroep van de Straat Torres ten oosten van het eiland Saibai, op amper vier kilometer van Papoea-Nieuw-Guinea maar nog altijd Australisch grondgebied. Australische marineschepen patrouilleren vaak in de Straat Torres in het kader van het beleid van het land om asielzoekers te weren.

De gezochte Brit was vertrokken in Kaap York, het uiterst noordelijke puntje van Queensland, en had er bijna 150 km opzitten. Locals hadden de politie verwittigd toen ze de man op zijn jetski en met zijn opvallende bagage zagen vertrekken in Punsand Bay. Bewoners van de verschillende eilanden onderweg hielden de politie op de hoogte van waar de Brit zich bevond.

Na zijn arrestatie werd de crimineel overgebracht naar Thursday Island. De deelstaat Queensland zal hem uitleveren aan West-Australië.

De overheid waarschuwt mogelijke copycats die de Straat Torres zouden uitkiezen als vluchtroute: “Wie denkt Australië te kunnen bereiken of ontvluchten via deze regio zonder gespot te worden, denkt maar beter twee keer na”.